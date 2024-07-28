Emekliler için sevinçli bir haber geldi: 4A, 4B ve 4C emekli maaşlarına yönelik yeni bir zam yapılmasına karar verildi

Temmuz 2024 itibariyle, emekli maaşlarında önemli bir artış sağlanacak. Son yapılan zamdan sonra en düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye yükseldi. Ancak emekli maaşlarının açlık sınırında kalması, hükümeti yeni düzenlemeler yapmaya yönlendirdi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarının artırılması için gerekli adımları ve çözüm yollarını açıkladı. Bu kapsamda, hem emekli maaşlarının yükseltilmesi hem de sosyal yardım payındaki artışlar hakkında detaylar gün yüzüne çıkıyor.

Temmuz 2024 itibarıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 24,73 oranındaki zam, memur ve emekli memurlara ise yüzde 19,31 oranında bir artış sağladı. Ancak bu artışlar, emeklilerin yaşadığı zorlukları tam anlamıyla çözmüyor. Özellikle düşük emekli maaşlarının açlık sınırında olması, hükümeti yeni düzenlemeler yapmaya teşvik ediyor. Emekli maaşlarının bu seviyede kalması, sosyal yardımlar ve diğer desteklerin artırılması gerektiğini gösteriyor.

Sosyal Yardım Payındaki Artışlar ve Yeni Düzenlemeler

Sosyal yardım payındaki artış, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sosyal yardım payındaki artış, özellikle düşük maaş alan emekliler için büyük önem taşıyor. Emekli maaşlarının düşük olması, sosyal yardımların da artırılmasını gerektiriyor. Bu bağlamda, hükümet yeni düzenlemeler yaparak emeklilere yönelik destekleri artırmayı hedefliyor.

AK Parti'nin EYT Politikaları ve Emekli Maaşlarına Etkisi

AK Parti Genel Başkanı Vekili Mustafa Elitaş, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunun önemine dikkat çekti. Elitaş, EYT düzenlemesinin devlet bütçesine maliyetinin 300 milyar dolar olduğunu ve bu durumun emekli maaşlarına olan etkilerini vurguladı. EYT düzenlemesi, emekli maaşlarının düşük tutulmasının sebebi olarak gösterilirken, bu durumun emekli maaşlarına olan etkileri de sorgulanıyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un Çözüm Önerileri

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarının artırılması için kayıt dışı çalışanların gelirlerinin kayıt altına alınmasının gerekliliğini belirtti. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kişinin kayıt dışı çalıştığını ifade eden Erdursun, bu kişilerin gelirlerinin sisteme dahil edilmesinin emekli maaşlarını artırabileceğini söyledi. Kayıt dışı çalışanların gelirlerinin kayıt altına alınması, sosyal güvenlik sisteminin güçlenmesine ve emekli maaşlarının iyileştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Gelecek dönemlerde emekli maaşlarının artışını sağlamak için çeşitli projeksiyonlar ve stratejiler geliştiriliyor. Emekli maaşlarının artırılması, sosyal yardımların iyileştirilmesi ve kayıt dışı çalışanların gelirlerinin sisteme dahil edilmesi, bu stratejiler arasında yer alıyor. Emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve sosyal güvenlik sistemini güçlendirmek amacıyla yapılan bu düzenlemeler, gelecekte emekli maaşlarının daha da artmasını sağlayabilir.