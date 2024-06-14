Emekliler İçin Beklenen Haber: Haziran Ayı Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte emekli maaşlarının ne zaman yatacağı konusu, emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında yerini aldı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, emeklilerin maaşlarının bayram öncesi hesaplarına yatıp yatmayacağı büyük bir merakla bekleniyordu. Emekliler, bayramı daha rahat geçirmek adına maaşlarının erken yatırılmasını umut ederken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamalar merakla takip edildi. Peki, Haziran 2024 emekli maaşı ödeme takvimi nasıl olacak? Bayram öncesi maaş ödemesi yapılacak mı? İşte detaylar...

Kurban Bayramı Öncesi Emekli Maaşları Hakkında Son Durum

Kurban Bayramı öncesi, emekli maaşlarının ödenmesi konusunda çeşitli talepler gündeme gelmişti. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş ödemelerinin bayramdan önce yapılması için sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunuyordu. Emekliler, bayramı daha rahat geçirmek ve bayram alışverişlerini rahatça yapabilmek adına maaşlarının erkenden hesaplarına yatmasını talep ediyordu. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son açıklamalara göre, Haziran ayı emekli maaşı ödeme takvimi değiştirilmedi.

Maaş Ödeme Takvimi Değişmedi

SGK'nın yaptığı açıklamaya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri, daha önce belirlenen tarihlerde yapılacak. Bu durumda, Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatmayacak ve normal ödeme takvimine göre hesaplara geçecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri 17-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Özellikle bayrama denk gelen maaş ödemeleri de bu tarihler arasında gerçekleştirilecek. Dolayısıyla, 17-18-19 Haziran tarihlerinde maaş alan emekliler, maaşlarını belirtilen tarihlerde IBAN numaralarından çekebilecekler.

Bayram İkramiyesi Ödemeleri Tamamlanıyor

Diğer yandan, bayram ikramiyesi ödemeleri de emekliler için büyük bir önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bayram ikramiyesi ödemelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda, memur ve Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 10-11 Haziran tarihlerinde tamamlandı. SSK emeklilerinin ikramiye ödemeleri ise 12-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacak. Bu tarihlerde tüm emeklilerin ikramiyeleri ödenmiş olacak ve emekliler bayrama ikramiyelerini almış bir şekilde girecek.

Emeklilerden Erken Maaş Talebi

Emekliler, bayram öncesi maaş ödemelerinin erkene alınması konusunda yoğun bir talepte bulunmuştu. Bu talepler özellikle sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden sıkça dile getirildi. Emekliler, bayram alışverişlerini daha rahat yapabilmek, sevdiklerine hediye alabilmek ve bayram hazırlıklarını sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmek için maaşlarının erkenden yatırılmasını istiyordu. Ancak SGK'nın yaptığı açıklamalar, bu taleplerin karşılanamayacağını gösterdi.

Haziran Ayı Maaş Ödeme Takvimi

Haziran ayı emekli maaşı ödeme takvimi, daha önce belirlenen tarihlere göre yapılacak. Buna göre, maaşların ödeme tarihleri şu şekilde olacak:

17 Haziran: T.C. Kimlik Numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar

18 Haziran: T.C. Kimlik Numarasının sonu 1, 3, 5, 7 ve 9 olanlar

19 Haziran: T.C. Kimlik Numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar

20-28 Haziran: Diğer emekli maaş ödemeleri

Bu takvime göre, emekliler maaşlarını belirtilen tarihlerde çekebilecekler. Bayrama denk gelen maaş ödemeleri de bu tarihler arasında yapılacak.

Bayram İkramiyesi Emeklilerin Yüzünü Güldürdü

Bayram ikramiyesi ödemeleri, emeklilerin bayramı daha rahat geçirmelerini sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı bayram ikramiyesi ödeme takvimi, emeklilerin bayram hazırlıklarını sorunsuz bir şekilde yapabilmeleri adına büyük bir destek oldu. 10-14 Haziran tarihleri arasında yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri, emeklilerin yüzünü güldürdü ve bayram öncesi bir nefes almalarını sağladı.

Emeklilerin Beklentileri Karşılanamadı

Haziran ayı maaş ödeme takvimi konusunda emeklilerin beklentileri tam anlamıyla karşılanamadı. Özellikle bayram öncesi maaş ödemelerinin yapılması talebi, SGK tarafından olumlu karşılanmadı. Ancak, bayram ikramiyesi ödemeleri, emeklilerin bayramı daha rahat geçirmelerini sağlayacak bir destek olarak öne çıktı. Emekliler, bayram ikramiyeleri ile bayram alışverişlerini ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.