Emekliler Dikkat! Emeklilere 12500 TL Ek Nakit Promosyon

Emekliler için hazırlanan kampanyalar milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmektedir. Bu bağlamda 4.000 TL ek nakit promosyon kampanyasının koşulları merak konusu oldu.

İNG Bank’ ın emekliler için hazırlamış olduğu kampanya gündemde yer almaya devam ediyor. Yakından takip edilen kampanyanın detayları merak konusu oldu. Bu bağlamda 4.000 TL ek nakit promosyon kampanyasının koşulları araştırılmaktadır.

Emekliler Dikkat!

ING Bank’ ın emeklile için hazırlamış olduğu kampanya başlığında “SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 8.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 4.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 12.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler” bilgisine yer verildi.

Hazırlanan kampanyanın koşulları vatandaşlar tarafından araştırıldı. Bu bağlamda 4.000 TL otomatik fatura talimatı kampanya koşullarına baktığımız zaman “1 Ekim 2023 –31 Ekim 2023 tarihleri arasında bankamızdan ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesabına yatan emekli maaş müşterileri, 4.000 TL'ye varan Otomatik Fatura Talimatı ek nakit promosyon fırsatından yararlanabilirler. Kampanyaya katılımak için, 1 Ekim 2023 – 31 Ekim 2023 tarihleri arasında SGK Kapsamında Gelir/Aylık Alanlara Ek Promosyon Ödenmesine İlişkin Bilgi ve Katılım Formu’nun alınmış olması gerekir” olduğunu görüyoruz.

Emeklilere 4.000 TL Ek Nakit Promosyon!

4.000 TL otomatik fatura talimatı kampanya koşullarının devamında “kampanyaya katılmak için, 31 Ekim 2023 tarihine kadar vadesiz hesaptan tanımlı, Otomatik Fatura Talimatlarının verilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonra verilen ve iptal edilip yeniden verilen Otomatik Fatura Talimatları kampanya kapsamında sayılmaz. Kampanya kapsamında ilk Otomatik Fatura Talimatı’na 1.000 TL, ikinci Otomatik Fatura Talimatı’na 1.000 TL, üçüncü Otomatik Fatura Talimatı’na 1.000 TL, dördüncü Otomatik Fatura Talimatı'na 1.000 TL olmak üzere toplamda en fazla 4.000 TL ek nakit promosyon ödenir. 4 adetten fazla Otomatik Fatura Talimatı verilmesi durumunda ek bir tutar ödenmez. Kredi kartından verilen talimatlar kampanya kapsamında yer almaz. Kampanyadan 1 Ekim 2023 tarihi öncesinde ING’den promosyon taahhüdü bulunan ve bir diğer SGK emekli aylığı getiren müşteriler yararlanamazlar” bilgileri bulunmaktadır.

Koşullar arasında “yukarıda iletilen tüm kampanya şartlarının sağlanması durumunda 1 Ekim 2023 - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında verilmiş olan Otomatik Fatura Talimatları için, vadesiz hesaba tanımlı her bir Otomatik Fatura Talimatı’nın, talimat verilen tarihten itibaren 90 gün içerisinde en az bir kez vadesiz hesaptan otomatik olarak ödenmesini takiben ve iptal olmaması durumunda, 2 gün içerisinde ek nakit promosyon ödemesi vadesiz hesaba yatırılır.

1 Ekim 2023 tarihi öncesi verilmiş vadesiz hesaba tanımlı olan Otomatik Fatura Talimatlarının ise, 31 Ekim 2023 tarihine kadar en az bir kez vadesiz hesaptan otomatik olarak ödenmiş olması durumunda, ek nakit promosyon ödemesi vadesiz hesaba yapılır. Otomatik Fatura Talimatı’na dayalı olan ek promosyon ödemesi yapılırken SGK Kapsamında Gelir/Aylık Alanlara Ek Promosyon Ödenmesine İlişkin Bilgi ve Katılım Formunun iptal edilmemiş olması gerekir. Ek nakit promosyon ödemesi tüm müşterilerimiz için 21 Ekim 2023 tarihinden itibaren ödenmeye başlanır. Otomatik Fatura Talimatı ek nakit promosyon kampanyasına katılım işlemleri ING Şubeleri , ING Telefon Bankacılığı ve Cebimdeki Danışman aracılığı ile yapılabilir. Aynı anda birden fazla ek nakit promosyon kampanyasından yararlanılamaz.

Başka Otomatik Fatura Talimatı kampanyaları ile birleştirilemez. Nakit promosyonun/ek nakit promosyonun ödendiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde; faturanın iptal edilmesi, düzenli olarak otomatik ödenmemesi, herhangi bir sebeple gelir/aylığın farklı kuruma taşınması ya da SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi durumunda bankanın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın ödenen toplam promosyon/ek nakit promosyon tutarı şartın bozulduğu tarih esas alınmak suretiyle taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre geri alınır. ING belirtilen hizmetleri dilediği zaman durdurma ve/veya kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar” bilgileri vardır.