EMEKLİLER DİKKAT! 17 Milyona Yakın Emekliyi İlgilendiren Haber Geldi! 17.636 TL İlave Ödeme Alınacak!  

EMEKLİLER DİKKAT! 17 Milyona Yakın Emekliyi İlgilendiren Haber Geldi! 17.636 TL İlave Ödeme Alınacak!  
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-05-2024 17:39

Emekli maaşlarını alanlar için yeni bir haber var. Ülkemizde bulunan 17 milyon emekli için son dakika haber geldi. 17.636 TL ödemeler yapılacak ve bu ödemeler vatandaşların hesabına yatacak. Daha önce başvuru yapan ve onay alamayanlarda, banka sicillerinde her hangi bir sıkıntı yoksa, devlet destekli olarak bu ödemelerden yararlanacaklardır.  

17 MİLYON EMEKLİ İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ!  

Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyada, Nakit ihtiyacı olan emeklilere 17.636 TL ödeme verileceği kesinleşti. Maaş müşterisi olan kişiler, internet üzerinden de başvuru yapabileceklerdir. Ziraat Bankası ve Halkbank uygun faizlerle bu kredileri ve nakit avans limitlerini sadece kendi bankasından maaş alan emekliler için vermektedir. 

Banka şubelerine giderek de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu şekilde kredinizi hızlı ve anında alabileceksiniz. 2 banka üzerinden de emekli maaşlarını alanlar, aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanacaklardır. Nakit kredi alacak, kişiler, uygun faizlerle bu ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaba yatıracaktır. 

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