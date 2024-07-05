EMEKLİ ZAMMI için kötü haber geldi! Ne kadar zam olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 71,60, aylık enflasyon ise yüzde 1,64 olarak gerçekleşti. Bu veriler, emekli ve memurların maaş zammını netleştirdi.

Enflasyon ve Memur Emeklileri İçin Zam Oranları

Toplu sözleşme gereği, memur emeklileri yüzde 10'luk artışın yanı sıra enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden de zam alacak. Buna göre, memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam almış oldu. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ise altı aylık enflasyon farkının tamamı olan yüzde 24,73 oranında zam yansıyacak. Ancak bu zam oranı sadece kök maaşlara uygulanacak.

İşçi ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Zam Detayları

Bu zam oranlarına göre, kök aylığı 8 bin liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklileri zam alamayacak. Kök aylığı 9 bin lira olan emekliler ise yüzde 12,3 zam oranıyla karşılaşacak ve aylıklarında kısmi bir artış yaşayacak. Milyonlarca emekli, açıklanan bu zam oranlarının ardından maaşlarına ek zam yapılmasını talep ediyor.

Cem Küçük’ten Emeklilere Kötü Haber

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, emeklilerin zam beklentileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilerin karanlık bir dönemden geçtiğini belirten Küçük, iktidarın kök maaş konusunda düzenleme yapması gerektiğinin altını çizdi.

En Düşük Emekli Maaşı İçin Düzenleme Beklentisi

Cem Küçük, en düşük emekli maaşına yapılması beklenen düzenleme ile ilgili tarih verdi. Küçük'ün aktardığına göre, en düşük emekli maaşına Ocak 2025 tarihine kadar bir düzenleme yapılmayacak. Canlı yayında konuşan Küçük, "En azından en düşük maaş alan emekli için acilen bir el atılması gerekir. 2025 Ocak ayında bir düzeltme yapacaklar. Ancak şu anda en karanlık andayız" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin Zam Beklentileri

Emekliler, açıklanan zam oranlarının yetersiz olduğunu ve yaşam koşullarını iyileştirecek daha yüksek zamlar beklediklerini dile getiriyorlar. Özellikle kök maaş düzenlemesinin yapılmaması, düşük maaş alan emeklilerin mağduriyetini artırıyor. Cem Küçük'ün açıklamaları, emekliler arasında hayal kırıklığı yarattı ve yeni düzenlemeler için beklentileri artırdı.