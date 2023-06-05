Emekli, Tarım, Bağ-Kur Esnaf, SSK (2000 öncesi, sonrası) enflasyon maaş zammı netleşti! 7.500 TL, 7.600 TL, 7.700 TL maaş alanlar kaç para zam aldı?

7.500 TL, 7.600 TL, 7.700 TL maaş alanlar kaç para zam aldı? Emekli, Tarım, Bağ-Kur Esnaf, SSK (2000 öncesi, sonrası) enflasyon maaş zammı netleşti- SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammıyla ilgili merakla beklenen veriler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre, emeklilerin zam oranı, 5 aylık enflasyon dikkate alındığında yüzde 15.26 olarak belirlendi. Bu haber, emekliler için olumlu bir gelişme olarak karşılandı.

İlk dört aylık enflasyonun yüzde 15.21 olduğu bilgisi daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ise bu oran yüzde olarak belirlendi. Böylece, ilk beş aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak hesaplandı. Bu veri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirlemek için önemli bir ipucu niteliği taşıyor. Ancak, emeklilerin zam oranının tam olarak netleşmesi için geriye sadece bir veri kaldı. Bu verinin, 3 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor. Verilerin açıklanmasıyla birlikte, emeklilerin zam oranı netleşecek ve maaşlarında yapılacak artışlar belirlenecektir.

Ayrıca, emekliler için ek iyileştirmelerin de gündemde olduğu bilinmektedir. Bu iyileştirmelerle birlikte, emeklilerin daha iyi bir maaşa kavuşmaları hedeflenmektedir. Bu durum, emekliler arasında umut ve beklentileri artırmıştır.

Özellikle, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) durumunda olan emeklilerin de bu zamdan yararlanacağı bilgisi, büyük bir memnuniyetle karşılanmaktadır. EYT'li emeklilerin de zam oranlarından faydalanması, adil bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.

Bağ-Kur Esnaf: Mevcut: 5.456,67 TL kök maaş + 2.043,33 TL ek ödeme = 7.500 TL 5 aylık enflasyona göre: 6.289,36 TL kök maaş + 1.210,64 TL ek ödeme = 7.500 TL

SSK (2000 öncesi): Mevcut: 6.093,18 TL kök maaş + 1.406,82 TL ek ödeme = 7.500 TL 5 aylık enflasyona göre: 7.023,00 TL kök maaş + 477,00 TL ek ödeme = 7.500 TL

SSK (2000 sonrası): Mevcut: 3.777,44 TL kök maaş + 3.722,56 TL ek ödeme = 7.500 TL 5 aylık enflasyona göre: 4.353,88 TL kök maaş + 3.146,12 TL ek ödeme = 7.500 TL

Bağ-Kur Tarım: Mevcut: 4.336,14 TL kök maaş + 3.163,86 TL ek ödeme = 7.500 TL 5 aylık enflasyona göre: 4.997,83 TL kök maaş + 2.502,17 TL ek ödeme = 7.500 TL

5 aylık enflasyon maaşlara nasıl yansıyacak?

Mevcut maaş: 7.500 TL Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.644,50 TL

Mevcut maaş: 7.600 TL Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.759,76 TL

Mevcut maaş: 7.700 TL Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.875,02 TL

Mevcut maaş: 7.800 TL Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.990,28 TL

Mevcut maaş: 7.900 TL Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.105,54 TL

Mevcut maaş: 8.000 TL Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.220,80 TL

Mevcut maaş: 8.100 TL Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.336,06 TL

Mevcut maaş: 8.200 TL Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.451,32 TL

Mevcut maaş: 8.300 TL Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.566,58 TL

Mevcut maaş: 8.400 TL Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.681,84 TL