Emekli Olmak İsteyenlere Kritik Uyarı: Acele Edin, 15.000 TL Avantaj Sağlayabilirsiniz!

Emekli Olmak İsteyenlere Kritik Uyarı: Acele Edin, 15.000 TL Avantaj Sağlayabilirsiniz!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2024 09:58

Emeklilik hakkını elde etmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik için prim eksikliği olan kişilere borçlanma imkanı tanıyor. Bu fırsatı değerlendirenler, emeklilik işlemlerini hızlandırarak ortalama 15.000 TL kazanç sağlayabilirler.

Borçlanarak Prim Tamamlama Şansı

SGK, askerlik ve doğum gibi özel durumlarda borçlanma yoluyla prim tamamlama imkanı sunuyor. Erkekler askerlik sürelerini, kadınlar ise 3 çocuğa kadar her bir çocuk için 2 yıl borçlanarak emekliliğe adım atabilirler. Bu fırsatı kaçırmamak için harekete geçmek büyük avantaj sağlayacaktır.

Maliyetler Artacak!

2024 yılı içinde borçlanma yapanlar, aylık en az 6.400 TL ödeme yaparak primlerini tamamlayabilirler. Ancak 2025’te asgari ücrete yapılacak zamlarla borçlanma maliyetleri artacak ve ek 15.000 TL’ye kadar ekstra ödeme yapmak zorunda kalınabilir.

2025’i Bekleyenler Düşük Maaş Alacak

2025’i bekleyen sigortalılar, sadece yüksek borçlanma maliyetleriyle değil, aynı zamanda emekli maaşlarının %35 daha düşük olmasıyla karşılaşacak. Bu nedenle, emeklilik için başvuru yapmayı düşünenlerin 2024 yılı içinde işlemlerini tamamlamaları tavsiye ediliyor.

Benzer Haberler
"Leyla"nın ilk tanıtımı yayınlandı! Yayın tarihi açıklandı
Çağla Şıkel ve çocuklarıyla eğlenceli Alaçatı günü Çağla Şıkel ve çocuklarıyla eğlenceli Alaçatı günü
Aydemir Akbaş vefat etti Aydemir Akbaş vefat etti
SSK BAĞKUR MEMUR Emeklisine Müjde Geldi! 18-19-20-21 Ağustos Tarihlerinde, 18000 TL Ödemeler Yatacak, Kimlikle Alınacak SSK BAĞKUR MEMUR Emeklisine Müjde Geldi! 18-19-20-21 Ağustos Tarihlerinde, 18000 TL Ödemeler Yatacak, Kimlikle Alınacak
MECLİSTEN GEÇTİ! Maaş Alan Emeklilere Ek Ödemeler Onay Aldı! SSK Emeklisi, 19.000 TL Ödeme Alacak MECLİSTEN GEÇTİ! Maaş Alan Emeklilere Ek Ödemeler Onay Aldı! SSK Emeklisi, 19.000 TL Ödeme Alacak
EMEKLİYE ZAM! Maaşlar Tekrar Hesaplanacak! Ne Kadar Zam Gelecek? EMEKLİYE ZAM! Maaşlar Tekrar Hesaplanacak! Ne Kadar Zam Gelecek?
ÇOK OKUNANLAR
Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız
  • 10-08-2024 11:42

Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!
  • 10-08-2024 14:38

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer
  • 10-08-2024 14:36

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!
  • 13-08-2024 11:08

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!

Damla Sönmez’den Alaçatı çıkarması
  • 15-08-2024 13:37

Damla Sönmez’den Alaçatı çıkarması