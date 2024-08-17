Emekli Olmak İsteyenlere Kritik Uyarı: Acele Edin, 15.000 TL Avantaj Sağlayabilirsiniz!

Emeklilik hakkını elde etmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik için prim eksikliği olan kişilere borçlanma imkanı tanıyor. Bu fırsatı değerlendirenler, emeklilik işlemlerini hızlandırarak ortalama 15.000 TL kazanç sağlayabilirler.

Borçlanarak Prim Tamamlama Şansı

SGK, askerlik ve doğum gibi özel durumlarda borçlanma yoluyla prim tamamlama imkanı sunuyor. Erkekler askerlik sürelerini, kadınlar ise 3 çocuğa kadar her bir çocuk için 2 yıl borçlanarak emekliliğe adım atabilirler. Bu fırsatı kaçırmamak için harekete geçmek büyük avantaj sağlayacaktır.

Maliyetler Artacak!

2024 yılı içinde borçlanma yapanlar, aylık en az 6.400 TL ödeme yaparak primlerini tamamlayabilirler. Ancak 2025’te asgari ücrete yapılacak zamlarla borçlanma maliyetleri artacak ve ek 15.000 TL’ye kadar ekstra ödeme yapmak zorunda kalınabilir.

2025’i Bekleyenler Düşük Maaş Alacak

2025’i bekleyen sigortalılar, sadece yüksek borçlanma maliyetleriyle değil, aynı zamanda emekli maaşlarının %35 daha düşük olmasıyla karşılaşacak. Bu nedenle, emeklilik için başvuru yapmayı düşünenlerin 2024 yılı içinde işlemlerini tamamlamaları tavsiye ediliyor.