Emekli olamayanlar dikkat! Başvuru yapana devlet her ay 3 bin 800 lira 67 kuruş maaş bağlıyor

Başvuru yapana devlet her ay 3 bin 800 lira 67 kuruş maaş bağlıyor! Emekli olamayanlar dikkat- Emekli olamayan vatandaşlara müjdeli bir haber geldi. Devlet, emekli olamayanlara da maaş bağlama imkanı sunuyor. Yani artık emekli olmadan da emekli maaşı almak mümkün hale geldi. Bu fırsattan yararlanabilmek için tek bir şart bulunuyor ve bu şartı sağlayanlar her ay 3 bin 800 lira 67 kuruş maaş alabiliyor.

EYT yasasıyla birlikte emeklilik dilekçesi veren milyonlarca kişi için umutlu bir süreç başlamıştı. Ancak bu yasa kapsamına girmeyen ve çeşitli nedenlerle emekli olamayanlar için devletten müjdeler gelmeye devam ediyor. Emekli olamayan vatandaşlar, devlete başvuru yaparak emekli maaşı alma imkanına sahipler. Devlet, bu kişilere emekli gibi maaş bağlayarak destek oluyor. 65 yaş üstündeki vatandaşlar, aylık 3 bin 800 lira 67 kuruş maaş alma imkanına sahiptir. Peki, başvuru şartları nelerdir ve kimler 65 yaş aylığı alabilir?

65 yaş üstünde olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, sosyal güvencesi bulunmamak ve bu durumu valilik ya da kaymakamlık aracılığıyla kanıtlamak, nafaka almıyor olmak, Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre harçlık almıyor olmak, sağlık sigortasına sahip olmamak, hane halkının net gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması başvuru şartları arasında yer almaktadır.

65 yaş aylığı SGK veya Bağ-Kur emeklisi olmayan 65 yaş üstü kişilere yılda 4 defa ödenmektedir. Mart, haziran, eylül ve aralık aylarında üç aylık maaş şeklinde hesaplara yatırılan bu destek ödemeleri, isteyenler Ziraat Bankası veya PTT üzerinden alabilmektedir.

65 yaş aylığına başvuruda bulunmak için bulunduğunuz ildeki valilik veya kaymakamlıklardaki defterdar veya mal müdürlüklerine bizzat başvurmanız gerekmektedir. Gerekli belgeleri teslim ettikten sonra maaş bağlanıp bağlanmayacağınız sorgulanacak ve tarafınıza aylık bağlanacaktır.

Devletin bu destek programı, emekli olamayan vatandaşlara maddi anlamda büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Başvuru şartlarını yerine getiren ve bu imkandan yararlanmak isteyen vatandaşların ilgili kurumlara başvurularını yapmaları önemlidir.