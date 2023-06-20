  • 20 HAZİRAN Salı 18:30
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Emekli olamayanlar dikkat! Başvuru yapana devlet her ay 3 bin 800 lira 67 kuruş maaş bağlıyor

Emekli olamayan vatandaşlara müjdeli bir haber geldi. Devlet, emekli olamayanlara da maaş bağlama imkanı sunuyor.

Emekli olamayanlar dikkat! Başvuru yapana devlet her ay 3 bin 800 lira 67 kuruş maaş bağlıyor
Yayın Tarihi : 2023-06-20 13:21

Başvuru yapana devlet her ay 3 bin 800 lira 67 kuruş maaş bağlıyor! Emekli olamayanlar dikkat-  Emekli olamayan vatandaşlara müjdeli bir haber geldi. Devlet, emekli olamayanlara da maaş bağlama imkanı sunuyor. Yani artık emekli olmadan da emekli maaşı almak mümkün hale geldi. Bu fırsattan yararlanabilmek için tek bir şart bulunuyor ve bu şartı sağlayanlar her ay 3 bin 800 lira 67 kuruş maaş alabiliyor.

EYT yasasıyla birlikte emeklilik dilekçesi veren milyonlarca kişi için umutlu bir süreç başlamıştı. Ancak bu yasa kapsamına girmeyen ve çeşitli nedenlerle emekli olamayanlar için devletten müjdeler gelmeye devam ediyor. Emekli olamayan vatandaşlar, devlete başvuru yaparak emekli maaşı alma imkanına sahipler. Devlet, bu kişilere emekli gibi maaş bağlayarak destek oluyor. 65 yaş üstündeki vatandaşlar, aylık 3 bin 800 lira 67 kuruş maaş alma imkanına sahiptir. Peki, başvuru şartları nelerdir ve kimler 65 yaş aylığı alabilir?

Emekli olamayanlar dikkat! Başvuru yapana devlet her ay 3 bin 800 lira 67 kuruş maaş bağlıyor

65 yaş üstünde olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, sosyal güvencesi bulunmamak ve bu durumu valilik ya da kaymakamlık aracılığıyla kanıtlamak, nafaka almıyor olmak, Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre harçlık almıyor olmak, sağlık sigortasına sahip olmamak, hane halkının net gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması başvuru şartları arasında yer almaktadır.

65 yaş aylığı SGK veya Bağ-Kur emeklisi olmayan 65 yaş üstü kişilere yılda 4 defa ödenmektedir. Mart, haziran, eylül ve aralık aylarında üç aylık maaş şeklinde hesaplara yatırılan bu destek ödemeleri, isteyenler Ziraat Bankası veya PTT üzerinden alabilmektedir.

65 yaş aylığına başvuruda bulunmak için bulunduğunuz ildeki valilik veya kaymakamlıklardaki defterdar veya mal müdürlüklerine bizzat başvurmanız gerekmektedir. Gerekli belgeleri teslim ettikten sonra maaş bağlanıp bağlanmayacağınız sorgulanacak ve tarafınıza aylık bağlanacaktır.

Devletin bu destek programı, emekli olamayan vatandaşlara maddi anlamda büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Başvuru şartlarını yerine getiren ve bu imkandan yararlanmak isteyen vatandaşların ilgili kurumlara başvurularını yapmaları önemlidir.

Benzer Haberler
PTT'den SGK-SSK ve Bağkur'luya 65.000 TL nakit destek! TC kimlikle giden alacak PTT'den SGK-SSK ve Bağkur'luya 65.000 TL nakit destek! TC kimlikle giden alacak
Prim eksikliği bulunan kişilere erken emeklilik müjdesi: 15 yılla 3600 veya 4500 gün prim ödeme şartı! 3 şartı var Prim eksikliği bulunan kişilere erken emeklilik müjdesi: 15 yılla 3600 veya 4500 gün prim ödeme şartı! 3 şartı var
İş Bankası başvuru yapanlara Ay Sonuna Kadar 1000 TL Hediye veriyor İş Bankası başvuru yapanlara Ay Sonuna Kadar 1000 TL Hediye veriyor
Sicili bozuklara Halkbank 100000 TL'ye kadar Ödeme Yapma Taahhüdünde Bulundu Sicili bozuklara Halkbank 100000 TL'ye kadar Ödeme Yapma Taahhüdünde Bulundu
Altın mı almalı, kripto para mı? Peş peşe açıklama yapıldı! Yatırım yapmadan önce mutlaka bunu yapın! Altın mı almalı, kripto para mı? Peş peşe açıklama yapıldı! Yatırım yapmadan önce mutlaka bunu yapın!
Bayram Öncesinde Milyonlarca Vatandaşa 5 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak! Son 6 gün Bayram Öncesinde Milyonlarca Vatandaşa 5 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak! Son 6 gün
ÇOK OKUNANLAR
Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!
  • 14-06-2023 08:35

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!
  • 19-06-2023 09:22

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı
  • 18-06-2023 08:13

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor
  • 16-06-2023 18:10

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!
  • 16-06-2023 13:31

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!