Emekli maaşlarını Ziraat Bankası ve 2 Kamu Bankasından Alanlar Dikkat! 3 Bankadan 13.59'da Açıklama Geldi!

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden maaş alan tüm emekliler için yeni bir duyuru yapıldı ve yüksek limitli ihtiyaç kredisi ödemeleri verileceği açıklandı. en düşük faiz oranları ile birlikte bu 3 kamu Bankası üzerinden de 300 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli bireysel kredi kullanabilirsiniz. 3 kamu Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşların acil ihtiyaçlarının olması durumunda kredi işlemleri hemen aynı gün içinde ödenecek ve bireysel tüketici kredisi kullanmalarına da olanak sağlanacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler için başlatmış olduğu bu kampanyanın duyurusunu kendi resmi internet siteleri üzerinden açıkladı. 3 kamu Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar yüksek limitli kredi kullanmaları durumunda diğer bankalardaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçları kapatması şartı ile bu Kredi ödemesinden onay alabilirler.

EMEKLİYE 300.000 TL KREDİ KAMPANYASI

300.000 TL'ye kadar kredi kampanyasına katılmak için bu krediyi geriye ödeyebilecek bir gelirinizin de olması banka tarafından istenecekleri. 50.000 TL ve üzerindeki tüm kredilerde banka şubelerine giderek kimlikle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilir ve özellikle maaş almış olduğunuz banka üzerinden kredi işlemlerinizi yapabilirsiniz. Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların banka borçları varsa bankalardaki borç kapatma bilgilerini de bankaya götürerek işlem yapması isteniyor.