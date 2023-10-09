Emekli maaşlarını uçuran formül! Bu işlemi yapanlar 700 lira fazla emeklilik alıyor… 3,5 yıl düzenlemesini kaçırmayın

Emekli olmak ve emekli maaşlarını artırmak isteyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı emeklileri sevindiren önemli bir gelişme yaşandı. Emeklilik hayallerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşan emekliler, 3,5 Yıl Formülü'nün devreye girmesiyle daha yüksek maaş alma imkanına kavuştu. Tüm sosyal güvenlik kurumlarının 5510 sayılı Kanun kapsamında birleştirilmesine rağmen, Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı üyelerinin emeklilik hesaplamaları hala ayrı ayrı yapılmaktadır. Sonuç olarak, aldıkları maaşlar ve zamlar bağlı oldukları kurumlara göre farklılık göstermektedir.

3,5 Yıl Formülü'nün hayata geçirilmesiyle, birden fazla kurumda çalışan bireyler artık daha müreffeh bir emekliliğin keyfini sürebilecekler. Çok önemli bu girişim, erken emekliliğin önünü açmanın yanı sıra maaşlarda da önemli bir artışı garanti ediyor. Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı'nın tek çatı altında birleştirilmesi emeklilerin hak ettikleri ödemeleri almalarını sağlıyor. İşte detaylar.

SON 7 YILA BAKILIYOR

1.261 güne denk gelen son 3,5 yıl içinde emeklilik durumunuzu kendiniz değiştirebilirsiniz. Sigortalılığı 1 Ekim 2008'den önce başlayanlar için hangi kurumdan emekli olacakları son 3,5 yıldaki çalışmalarına göre belirlenir. Emeklilik tarihinize kadar geçen son 7 yılın yarısından biraz fazla olan 1.261 gün çalıştığınız statüden emekli olma seçeneğiniz vardır. Yani 10 yıllık Bağ-Kur'lu olsanız bile emekliliğinize 1.261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan emekli olabilirsiniz.

HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

İster SSK'lı ister Bağkur'lu olun, son 3,5 yıl içinde SGK'ya tavandan kazanç bildirmeniz ileride alacağınız emekli maaşını önemli ölçüde artırabilir. Her zaman asgari ücret almış olsanız bile, tavandan bildirilen her ay emekli maaşınızı yaklaşık 20-30 lira artırabilir. Bu da 3,5 yıl boyunca tavandan kazanç bildirenlerin maaşlarının 600-700 lira artabileceği anlamına geliyor.

Bu fırsattan yararlanarak Bağ-Kur'lulara göre daha yüksek maaş alabilirsiniz. Ayrıca prim şartı da azalıyor. "7 yıl" ve "3,5 yıl" ifadelerinin takvim yılından ziyade prim ödenen gün sayısını ifade ettiğinin altını çizelim. Yani bir emeklilik kurumu düşünüldüğünde son 7 yıl takvim yılı olarak değil 7 yıllık sigortalılık olarak anlaşılmalıdır. Ödenen primlerde eşitlik olması halinde en son kurum belirleyici olmaktadır.