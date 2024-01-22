Emekli maaşlarını alanlar için ödeme! Cumhurbaşkanı onay verdi ve ek ödeme başladı

Emekli maaşlarını alanlar için ödeme! Cumhurbaşkanı onay verdi ve ek ödeme başladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2024 17:23

Türkiye'de emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlara müjdeli bir haber geldi. Banka, emeklilere özel olarak 200.000 TL'ye kadar nakit ödeme imkanı sunacak ve aynı zamanda emekli maaşı hesapları üzerinden başvuranlara özel bir borç kapatma kredisi hizmeti başlattı. Bu yeni kampanya, Ziraat Bankası'nın nakit ihtiyacı olan vatandaşlara sunduğu avantajları bir adım daha ileri taşıyor.

Ziraat Bankası'nın emekli kredilerinde, 200.000 TL'ye kadar onay almak isteyen kişilerden ek gelir belgesi talep edilmektedir. Ayrıca, 12 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturarak aylık ödeme kapasitelerini belgelemeleri istenmektedir. Ziraat Bankası üzerinden bireysel kredi kullanmak isteyen emekliler ise emekli maaşlarının 10 katına kadar kredi alabilirler ve kredi notu düşük olanlar bile onay alma şansına sahiptir.

Ziraat Bankası, nakit ihtiyacı olan herkes için sunduğu bu kampanya ile vatandaşlara belirli şartlara uygun olarak işlem yapma ve ihtiyaç kredisi kullanma olanağı tanıdığını duyurdu. Emekli maaş hesabınız üzerinden işlem yaptığınız için, bu bankalar üzerinde olan emekli maaşınızla kredi ödemelerinizi gerçekleştirebilecek ve acil ihtiyaçlarınız için ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Ayrıca, borç kapatma kredisi ödemeleri sadece güncel kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra, emekli olmayan ancak uzun vadelerde sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için de ihtiyaç kredisi imkanları sunmaktadır. Bu, geniş bir kesime hitap eden bir finansal çözüm sunarak Türkiye genelindeki ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçlamaktadır.

Ziraat Bankası'nın emeklilere özel olarak sunduğu nakit avantajları ve borç kapatma kredisi fırsatları, finansal çözümlerde yeni bir dönemi başlatıyor. Bu kampanya, emeklilere sadece nakit ihtiyaçları için değil, aynı zamanda mevcut borçlarını düzenlemek isteyenlere de önemli bir destek sunuyor. Türkiye genelindeki vatandaşlar, Ziraat Bankası'nın sunduğu bu avantajlardan faydalanarak mali durumlarını daha sağlam temellere oturtabilirler.

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