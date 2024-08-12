Emekli maaşlarını alanlar, 10 gün içinde ek ödeme, 14000 TL verilecek

Emeklilere müjdeli haber geldi, nakit ihtiyacı olan emekli hızlı ve anında 14 bin TL alacak. Bankalar tarafından ödenecek bu yeni tutar emeklilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için verilmektedir. Emekliler için 14 bin TL, daha önce kredi almış ve kredi notu yüksek olan emekliler için belgesiz ödenecektir. Emekliler için başlatılan bu yeni kredi ödemesi Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden verilmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorum diyorsanız başvurunuzu hemen yapabilirsiniz. 3 banka üzerinden de kredi almak için başvurular bankanın mobil uygulaması üzerinden yapılabilir. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan tüm emeklilere hemen aynı gün içinde destek verilecektir. Bu şekilde kredi alabilirsiniz.

Ayrıca daha yüksek limitlerde De kredi talebi yapabilirsiniz. Emeklilere daha yüksek limitlerde krediler ödenecektir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank diğer bankalardaki borçlarını kapatmak isteyen emeklilere de kredi vermektedir. Emekli olup 14 bin TL kredi kullanan kişiler 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli olarak kredi alabilir.