Emekli Maaşlarına Yeni Düzenleme: Kök Maaşlar Artıyor!

Emekli Maaşlarına Yeni Düzenleme: Kök Maaşlar Artıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2024 13:18

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren enflasyon ve maaş zamları tartışmaları devam ediyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 24,73’lük zam, emekli maaşlarını açlık sınırının altında bırakırken, kök maaşların düşük olmasının bu sorunun temel sebebi olduğu vurgulanıyor. Ocak ayında emeklilere yüzde 49,25 oranında bir zam yapılmıştı; ancak bu artış, 6 bin 700 TL ve altındaki kök maaş alan emeklileri etkileyememişti.

SGK Uzmanı Murat Bal, katıldığı bir canlı yayında emekli maaşlarına yönelik kritik bir düzenleme önerisinde bulundu. Bal, kök maaşların en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL’ye yükseltilmesini önerdi. Bu düzenlemenin ardından yapılacak maaş artışlarının, bu yeni kök maaşlar üzerinden hesaplanacağı belirtildi. Bal’ın bu açıklaması, emekliler arasında olumlu bir etki yaratması bekleniyor.

Murat Bal'ın önerisi, emeklilerin maaşlarının daha adil bir seviyeye çıkarılmasını hedefliyor. Bu düzenleme ile birlikte, mevcut düşük kök maaşların, en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL olarak belirleyerek yeniden yapılandırılması planlanıyor. Bu değişiklik, emekli maaşlarının enflasyon karşısında daha dirençli olmasını sağlayabilir ve maaşların açlık sınırının üstünde kalmasını garantileyebilir.

Bal’ın açıklamalarına göre, hükümetin bu düzenlemeyi bir kez yapması durumunda, gelecekteki maaş artışları bu güncellenmiş kök maaşlar üzerinden hesaplanacak. Bu, emeklilerin alım gücünü artırarak ekonomik zorluklar karşısında daha güçlü bir duruş sergilemelerine yardımcı olabilir. Uzmanlar, bu adımın emekli maaşları üzerindeki olumlu etkilerini ve uzun vadeli iyileştirmeleri beklediklerini belirtiyor.

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