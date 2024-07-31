Emekli Maaşlarına Ekim'de Ek Zam: Yüksek Prim Ödeyenlere Daha Fazla Artış!

Emekli Maaşlarına Ekim'de Ek Zam: Yüksek Prim Ödeyenlere Daha Fazla Artış!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2024 23:28

Türkiye’de emeklilik sistemine dair önemli bir yenilik yolda. Temmuz ayında açıklanan emekli maaş zammının ardından yaşanan adaletsizlikler, yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetine neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği yeni düzenleme ile bu mağduriyet giderilecek ve emekli maaşlarına ek bir zam yapılacak.

Ekim ayında TBMM’de görüşülmesi beklenen düzenlemeye göre, 3600 prim günü olan emeklilere asgari 5400 TL maaş ödenecek. Daha fazla prim günü olan emeklilere ise daha yüksek maaş artışları yapılması planlanıyor. Maaş artışlarının ortalama olarak 1000 TL ile 3000 TL arasında olması bekleniyor.

Prim günü, emeklilik hakkının kazanılması ve maaş hesaplamalarında kritik bir faktör. Yüksek prim gününe sahip emekliler, daha yüksek maaş alacak ve bu düzenleme ile adaletsizliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Detaylar, Ekim ayında yapılacak görüşmelerde netleşecek.

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