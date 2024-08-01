Emekli Maaşlarına Büyük Müjde: Seyyanen Zam ve İntibak Yasası Geliyor!

Emekliler için beklenen büyük değişim sonunda açıklandı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yeni artışları ve düzenlemeleri detaylarıyla paylaştı. Temmuz ayında yapılan %24,73 oranındaki zammın yetersiz bulunmasının ardından, emekli maaşlarına hem seyyanen zam hem de intibak yasası uygulanacağı duyuruldu.

İntibak Yasası ve Seyyanen Zam Nedir?

İntibak Yasası, farklı dönemlerde emekli olan kişilerin maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermeyi hedefliyor ve maaşların daha adil hale getirilmesini sağlıyor. Seyyanen zam ise, belirli bir miktarın tüm emeklilere eşit olarak eklenmesi anlamına geliyor.

Maaşlarda Beklenen Değişiklikler Yeni düzenlemelerle, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye çıkarıldı. Ancak, birçok emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek ek zam bekliyor. Hükümet, intibak yasası ve seyyanen zam gibi çözümlerle emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi planlıyor.

Emekli Maaşları Ne Kadar Artacak?

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Temmuz ayında yapılan zam sonrası maaş artışları yetersiz bulunmuştu. Yeni düzenlemelerle birlikte maaşlara ilave artışlar yapılacak.

Temmuz ayında yapılan zam sonrası maaş artışları yetersiz bulunmuştu. Yeni düzenlemelerle birlikte maaşlara ilave artışlar yapılacak. Emekli Sandığı: 8.023 TL ve altında maaş alan emekliler, yapılan zamlardan yeterince faydalanamadı. Yeni düzenlemelerle maaşların açlık sınırının üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Ekim ayında yapılması beklenen reformlarla birlikte, emekliler için maaş hesaplama tablosu güncellenerek, 10.000 TL, 11.000 TL, 12.000 TL ve 13.000 TL gibi maaşlarda ne kadar artış yapılacağı netleşecek. Yeni düzenlemelerin detayları, emeklilerin bütçelerini rahatlatacak ve adil maaş dağılımını sağlayacak.