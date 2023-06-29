Emekli maaşlarına bayram sonrası ilk hafta 100.000 TL ödeme var! Bankalar açıkladı! Kamu bankaları sazı eline aldı!

Bankalar açıkladı! Kamu bankaları sazı eline aldı! Emekli maaşlarına bayram sonrası ilk hafta 100.000 TL ödeme var- Emekli maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alan vatandaşlar için özel bir kredi kampanyası başlatıldı. Bu kampanyalar sayesinde nakit ihtiyacı olan tüm emeklilere hızlı bir şekilde kredi kullanma imkanı sağlanıyor. Bankalar, başvuruların 3 dakika içerisinde sonuçlandırılacağını duyurdu.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşını alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak 100.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanına sahiptir. Başvurularını gerçekleştiren ve banka müşterisi olan emeklilere kredi ödemeleri 24 ay vadeli olarak sağlanmaktadır. Bu yeni kampanya kapsamında emekli maaş alan vatandaşlara düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sunulmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurduğunuzda kamu bankaları tarafından onaylanan krediler, 24 ay vadeli olarak kullanılabilir. Ayrıca bu krediler, borç kapatma kredisi olarak da verilmektedir. Emekli olan vatandaşlar bu kampanyaları kullanarak ihtiyaç kredisi taleplerini istedikleri zaman gerçekleştirebilir ve onaylanan krediyi hesaplarına aktararak kullanırlar.

Emekliye Özel 100.000 TL Nakit Kredi İmkanı!

Emekli maaş hesabınız üzerinden 100.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilir ve bu kampanya kapsamında 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Ayrıca bu kampanyada ödemelerinizi 90 gün erteleyebilme seçeneğine de sahipsiniz. Talep ettiğiniz kredi aynı gün içerisinde hesabınıza yatırılmaktadır.

Emekli maaş hesabınız üzerinden 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isterseniz, başvurunuzu Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank şubelerinden kimlik belgenizle birlikte yapmanız gerekmektedir. Bu özel kredi kampanyası emekli olan vatandaşlar için tasarlanmış olup özellikle diğer bankalardaki borçlarınızı kapatma imkanı sağlar.