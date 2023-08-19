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Emekli maaşları katlanıyor! Vatandaşlar bayram ediyor! Bunları yapanlar daha fazla aylık alacak

Bunları yapanlar daha fazla aylık alacak. Emekli maaşları katlanıyor! Vatandaşlar bayram ediyor!

Emekli maaşları katlanıyor! Vatandaşlar bayram ediyor! Bunları yapanlar daha fazla aylık alacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-08-2023 10:16

Emeklilik döneminde daha yüksek bir emekli maaşı almanın formülleri, birçok kişi tarafından araştırılmakta ve uzman görüşleri merak edilmektedir. Emekli vatandaşlar, yaşamlarını daha iyi koşullarda sürdürebilmek için emekli maaşlarını artırmaya yönelik stratejileri öğrenmek istemektedir. İşte yüksek emekli maaşı almanın yolları hakkında uzman görüşleri:

Planlamayı Erken Yapmak Önemlidir

Emekli olmanın ardından yüksek bir emekli maaşı alabilmek için planlamayı erken yapmak oldukça önemlidir. Emeklilik dönemi yaklaştığında yapılacak doğru planlamalar, maddi güvence sağlamak adına büyük bir avantaj oluşturacaktır. Emeklilik öncesinde sosyal güvenlik uzmanlarının tavsiyelerini dikkate alarak hareket etmek, daha yüksek emekli maaşı elde etmek için atılacak ilk adımdır.

Prime Esas Kazancı Yüksek Bildirmek

Yüksek emekli maaşının temel unsuru, prime esas kazancın yani brüt maaşın SGK'ya yüksek bir tutardan bildirilmesidir. İşverenlerin sıklıkla asgari ücretten bildirip aradaki farkı elden verme eğilimleri, emekli maaşını düşürebilir. Bu nedenle, prime esas kazancın tamamının SGK'ya bildirilmesi ve buna göre prim ödenmesi emeklilik döneminde büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Aynı Anda İki Sigorta İmkanını Değerlendirmek

Bazı çalışanlar, aynı anda farklı iş yerlerinde çalışabilmektedir. Bu durumda her iki iş yerinin de prim ödemesi yaparak sigortalı yapması mümkündür. Bir kişinin aynı anda iki iş yerinde çalışması durumunda, her iki işveren de prim ödemeleri yaparak emeklilik hakkını koruyabilir. Bu durum, prime esas kazançta yüksek miktarlı ödemeleri sağlayarak emekli maaşını artırabilir.

Erken Hareket Etmek Avantaj Sağlar

Uzmanlara göre, yüksek emekli maaşı almak için erken hareket etmek büyük bir avantaj sağlar. Emeklilik dönemine yaklaştığınızda doğru adımlar atarak planlamaları yapmak, maddi güvencenizi artırmak için önemlidir. Emeklilik öncesindeki dönemde alınacak kararlar, emeklilik döneminde daha iyi bir maddi duruma sahip olmanızı sağlayabilir.

Yüksek emekli maaşı almak için doğru planlama, prime esas kazancı yüksek bildirme ve farklı iş yerlerinde aynı anda sigorta imkanını değerlendirme gibi adımları atmak, emeklilik döneminde daha iyi koşullarda yaşamınızı sürdürmenize yardımcı olabilir. Uzmanların önerilerini dikkate alarak, emeklilik öncesi ve sonrası stratejileri doğru şekilde uygulamak, daha yüksek emekli maaşı elde etmek adına önemlidir.

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