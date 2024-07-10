Emekli Maaşları İçin Önemli Toplantı: 10 Bin Liralık En Düşük Emekli Maaşı Artacak mı?

Emekli Maaşları İçin Önemli Toplantı: 10 Bin Liralık En Düşük Emekli Maaşı Artacak mı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2024 17:09

Yarın gerçekleştirilecek önemli bir toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler bir araya gelecekler. Toplantının saati 15.30 olarak belirlenmiş olup, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecektir.

Gündem maddelerinden biri, en düşük emekli maaşının 10 bin lira seviyesine yükseltilmesi yönündeki çalışmaları içermektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın emekli aylıklarına yönelik zam oranlarının etkilerini değerlendirerek hazırladığı rapor, Bakan Mehmet Şimşek tarafından toplantıda paylaşılacak.

Görüşmelerin sonrasında belirlenecek olan zam teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunulacak ve yasama dönemi içinde genel kurul gündemine alınarak kabul edilmesi planlanmaktadır. Toplantıda emekliye seyyanen zamın ele alınmayacağı bilgisi de kamuoyuna ulaşmıştır.

Benzer Haberler
17.000 TL ve üzeri maaş alan kişilere, Vakıfbank maaşın 10 katı nakit verecek! 17.000 TL ve üzeri maaş alan kişilere, Vakıfbank maaşın 10 katı nakit verecek!
BOMBA HABER: Hükümet Emekli Maaşı İçin Toplantıya Giriyor! BOMBA HABER: Hükümet Emekli Maaşı İçin Toplantıya Giriyor!
Cumhurbaşkanlığından flaş karar! Emekli maaşlarına ek ödeme 15000 TL ödenecek! Cumhurbaşkanlığından flaş karar! Emekli maaşlarına ek ödeme 15000 TL ödenecek!
IBAN numarasına yatacak ödemeler fırladı: 175.000 TL ödeme olacak IBAN numarasına yatacak ödemeler fırladı: 175.000 TL ödeme olacak
Garanti BBVA Bankası'ndan 500.000 TL kredi! Başvuru yapanlar bu ay içinde 12 ay vadeli alacak! Herkese veriliyor! Garanti BBVA Bankası'ndan 500.000 TL kredi! Başvuru yapanlar bu ay içinde 12 ay vadeli alacak! Herkese veriliyor!
Shrek Serisi Geri Dönüyor: Shrek 5 İçin VİZYON Tarihi Belli Oldu! Shrek Serisi Geri Dönüyor: Shrek 5 İçin VİZYON Tarihi Belli Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Bodrum'da aşk tazeledi
  • 08-07-2024 10:01

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Bodrum'da aşk tazeledi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili
  • 06-07-2024 19:34

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

Deren Talu Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor
  • 04-07-2024 12:26

Deren Talu Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor

Ceren Moray ve sevgilisi Doğu Orcan'ın Bodrum keyfi
  • 06-07-2024 19:40

Ceren Moray ve sevgilisi Doğu Orcan'ın Bodrum keyfi

Kadir Ezildi evleniyor! İşte müstakbel nişanlısı
  • 05-07-2024 10:05

Kadir Ezildi evleniyor! İşte müstakbel nişanlısı