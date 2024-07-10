Emekli Maaşları İçin Önemli Toplantı: 10 Bin Liralık En Düşük Emekli Maaşı Artacak mı?

Yarın gerçekleştirilecek önemli bir toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler bir araya gelecekler. Toplantının saati 15.30 olarak belirlenmiş olup, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecektir.

Gündem maddelerinden biri, en düşük emekli maaşının 10 bin lira seviyesine yükseltilmesi yönündeki çalışmaları içermektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın emekli aylıklarına yönelik zam oranlarının etkilerini değerlendirerek hazırladığı rapor, Bakan Mehmet Şimşek tarafından toplantıda paylaşılacak.

Görüşmelerin sonrasında belirlenecek olan zam teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunulacak ve yasama dönemi içinde genel kurul gündemine alınarak kabul edilmesi planlanmaktadır. Toplantıda emekliye seyyanen zamın ele alınmayacağı bilgisi de kamuoyuna ulaşmıştır.