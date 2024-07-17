EMEKLİ MAAŞLARI Bankadan Alanlara Ek Ödeme Belli Oldu, 13000 TL İlave Maaş Hesabınıza Yatacak

Emekliler için son günlerde özellikle maaş zammı haberi gündem oldu. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12.5 Bin TL'ye yükseldi. Emekli olanlar bu yapılan zam oranını çok iyi görmedi. Bu sebepten ötürü ise, bankalar tarafından yapılan yeni kredi ödemeleri, hızlı ve anında olarak sizlere sunulmaktadır.

Emekli maaşlarını alan herkes için Garanti Bankası ve İş Bankası üzerinden bir destek paketi açıklandı. 2 Özel bankadan da emekli maaşlarını alan kişilere destek olarak hızlı ve anında sonuç gelmektedir. Emekli olup kredi ve kredi kartı kullanmak isteyenler de bu bankalardan kredi harici, yüksek limitli kredi kartı alabilecektir.

Garanti Bankası ve İş Bankası 13000 TL emekli kredisi için sizlere 36 ay vadeli bir kampanya hazırladı. Bu bankadan yapacağınız kredi başvurusu emekli maaşınızın olması durumunda daha hızlı bir şekilde şart olmadan nakit almanızı sağlayacaktır.

Garanti Bankası ve İş Bankası emekli maaş müşterilerine düşük limitli krediler haricinde borç kapatma kredisi alabileceğiniz yüksek limitli krediler de alabileceksiniz. Özellikle diğer bankalardaki borçlarınızı da kapatmak için kredi alabilirsiniz.