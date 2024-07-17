EMEKLİ MAAŞLARI Bankadan Alanlara Ek Ödeme Belli Oldu, 13000 TL İlave Maaş Hesabınıza Yatacak

EMEKLİ MAAŞLARI Bankadan Alanlara Ek Ödeme Belli Oldu, 13000 TL İlave Maaş Hesabınıza Yatacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-07-2024 12:58

Emekliler için son günlerde özellikle maaş zammı haberi gündem oldu. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12.5 Bin TL'ye yükseldi. Emekli olanlar bu yapılan zam oranını çok iyi görmedi. Bu sebepten ötürü ise, bankalar tarafından yapılan yeni kredi ödemeleri, hızlı ve anında olarak sizlere sunulmaktadır.

Emekli maaşlarını alan herkes için Garanti Bankası ve İş Bankası üzerinden bir destek paketi açıklandı. 2 Özel bankadan da emekli maaşlarını alan kişilere destek olarak hızlı ve anında sonuç gelmektedir. Emekli olup kredi ve kredi kartı kullanmak isteyenler de bu bankalardan kredi harici, yüksek limitli kredi kartı alabilecektir. 

Garanti Bankası ve İş Bankası 13000 TL emekli kredisi için sizlere 36 ay vadeli bir kampanya hazırladı. Bu bankadan yapacağınız kredi başvurusu emekli maaşınızın olması durumunda daha hızlı bir şekilde şart olmadan nakit almanızı sağlayacaktır. 

Garanti Bankası ve İş Bankası emekli maaş müşterilerine düşük limitli krediler haricinde borç kapatma kredisi alabileceğiniz yüksek limitli krediler de alabileceksiniz. Özellikle diğer bankalardaki borçlarınızı da kapatmak için kredi alabilirsiniz. 

Benzer Haberler
Cumhurbaşkanı emekli maaşlarını alanlar için son dakika açıklaması yaptı! 16700 TL ödenecek Cumhurbaşkanı emekli maaşlarını alanlar için son dakika açıklaması yaptı! 16700 TL ödenecek
Murat Boz ve Rıza Kocaoğlu'ndan kas şov Murat Boz ve Rıza Kocaoğlu'ndan kas şov
Pelin Akil ve Anıl Altan'dan Sakız Adası'ndan yeni fotoğraflar Pelin Akil ve Anıl Altan'dan Sakız Adası'ndan yeni fotoğraflar
Halkbank duyurdu: Emekli maaşlarını getirenler 50.000 TL alacak! Halkbank duyurdu: Emekli maaşlarını getirenler 50.000 TL alacak!
12 milyon 300 bin EMEKLİYE para dağıtılacak! SSK Bağkur ve EYT emeklisi dikkat! 12 milyon 300 bin EMEKLİYE para dağıtılacak! SSK Bağkur ve EYT emeklisi dikkat!
Akbank Emekliler İçin Duyuru Yaptı! Beş-On Bin TL Ödeme Verilecek Akbank Emekliler İçin Duyuru Yaptı! Beş-On Bin TL Ödeme Verilecek
ÇOK OKUNANLAR
Yasemin Özilhan Bodrum'da tatilin tadını çıkardı
  • 15-07-2024 09:15

Yasemin Özilhan Bodrum'da tatilin tadını çıkardı

Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
  • 12-07-2024 11:34

Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi

Milli Futbolcular EURO 2024 sonrası Bodrum'da tatil yapıyor
  • 12-07-2024 11:45

Milli Futbolcular EURO 2024 sonrası Bodrum'da tatil yapıyor

Aslı Enver dönüyor! İşte yeni dizisi...
  • 12-07-2024 16:03

Aslı Enver dönüyor! İşte yeni dizisi...

Şeyma Subaşı'nın Bodrum'da lüks tatili
  • 15-07-2024 11:45

Şeyma Subaşı'nın Bodrum'da lüks tatili