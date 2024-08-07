Emekli Maaşları 14 bin 500 TL Eksik Yatacak!

Prof. Dr. Aziz Çelik, memur emeklilerinin almaları gereken emekli maaşları ile mevcut maaşları arasında 14 bin 500 TL’lik ciddi bir fark olduğunu açıkladı. Çelik, AK Parti’nin uyguladığı seyyanen zam düzenlemesinin emekliler için büyük mağduriyet yarattığını ve kıdem tazminatı hesaplamalarında sorunlar doğurduğunu belirtti.

Geçen yıl yapılan seyyanen zam, memur emeklilerinin maaşlarını artırmak yerine uzun vadede mağdur etti. Temmuz 2024 itibarıyla memur emeklileri, almaları gereken maaşların çok altında kaldı. Çelik’in hesaplamalarına göre, 2023 yılının ilk yarısında en düşük memur emeklisi maaşının yüzde 72’sini alırken, Temmuz 2024’te bu oran yüzde 38’e geriledi. Bu durum, emeklilerin yaşam standartlarının ciddi şekilde düştüğünü gösteriyor. Çelik’in açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.