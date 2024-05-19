Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan emekliler dikkat, 50.000 TL ödenecek

Ziraat Bankası emekli vatandaşları için gerçekleştirdiği bireysel tüketici kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara ve özellikle emekli olan vatandaşlara 50.000 TL vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası 50.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen emeklilerin emekli maaşı hesapları üzerinden ihtiyaç kredisi için başvuru yapmaları gerekiyor. Ziraat Bankası emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek kullanabileceğiniz bireysel tüketici kredisi sadece maaş alan emekliler için verilmektedir.

Ziraat Bankası kredi kampanyası...

Ziraat Bankası ile birlikte bireysel tüketici kredisi isteyen tüm emekliler nakit kredi hizmetinden faydalanmak için maaş müşterisi olup kendilerine internet bankacılığı şifresi oluşturmaları durumunda şubelere gitmeden de 36 ay vadeli 50.000 TL kredi alabilecek.

Ziraat Bankası kredi kampanyası başvurusu gerçekleştirecek olan emekliler Ziraat mobil uygulaması üzerinden işlemlerine 7 gün 24 saat yapabilecek. Ziraat Bankası emekli maaşı hesabınız üzerinden işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bu nakit kredi kampanyasında 36 ay vadeye kadar işlemler hızlı bir şekilde verilecek ve ilk taksit ödemeleri de 3 ay ertelemeli olarak yapılacaktır.

emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinde olmayan vatandaşlar ise maaş taşıma işlemleri sonrasında yüksek limitli krediler kullanabilir ve ayrıca diğer bankalardaki olan borçlarını kapatmak için de borç transfer kredisi kullanabilmektedirler.