Emeklilere müjde! Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 18.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Bu avantajlı promosyon fırsatıyla ING’ye hoş geldiniz. SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon elde edebilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da bu emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

ING'ye Maaş Taşıma Avantajları

Emekli maaşınızı kolayca ING’ye taşıyın, nakit promosyon fırsatlarını ve emekli müşterilere sunulan ayrıcalıkları kaçırmayın. Eğer hâlâ emekli maaşınızı ING’ye taşımadıysanız, e-Devlet Kapısı üzerinden, Cebimdeki Danışman'la görüntülü görüşerek, ING Telefon Bankacılığı’nı arayarak veya şubelere gelerek kolayca maaşınızı taşıyabilir ve size özel sunulan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

ING Emekli Maaş Müşterilerine Sunulan Ayrıcalıklar

Dijitalden gerçekleştireceğiniz para transferi işlemlerine masraf ödemezsiniz .

. %3,74'ten başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

3 ay boyunca Turuncu Ekstra Plus avantajlarından puan toplama koşulu olmadan yararlanabilirsiniz.

İlk defa ING Kredi Kartı başvurusu yaptığınızda, ilk 1 yıl kart ücreti ödemezsiniz.

Nakit Promosyonun Detayları

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Buna ek olarak, Otomatik Fatura Talimatı vererek 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan da yararlanabilirsiniz. Böylece toplamda 18.000 TL’ye varan nakit promosyon alabilirsiniz.

Emekliler İçin Özel Kampanya Koşulları

Emekli maaşınızı ING’ye taşıdıktan sonra, dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştireceğiniz para transferi işlemleri için herhangi bir masraf ödemezsiniz. Ayrıca, düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanabilir ve çeşitli avantajlardan yararlanabilirsiniz. İlk defa ING Kredi Kartı başvurusu yaptığınızda, ilk yıl kart ücreti ödemezsiniz.

OFT kampanya koşulları hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki "Emekli 3.000 TL Otomatik Fatura Talimatı Kampanya Koşulları" başlığı altındaki detayları inceleyebilirsiniz.

ING’ye Maaş Taşıma İşlemi Nasıl Yapılır?