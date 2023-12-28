Emekli maaşını Halkbank'tan alanlara müjde! 100 bin TL hesaplarda

Emekli maaşını Halkbank'tan alanlara müjde! 100 bin TL hesaplarda
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-12-2023 14:08

Emekli maaşlarını Halkbank'tan alan bireylere özel olarak sunulan avantajlar, nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emeklilere büyük bir destek sağlıyor.

Kampanya kapsamında, emekli maaşını Halkbank üzerinden alan herkese 100.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sunuluyor. Bu özel kredi fırsatı, emeklilere mali özgürlük ve esneklik kazandırarak finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyor. Halkbank, bu avantajı sağlamak adına ay sonuna kadar başvuru imkanı tanıyor ve müşterilerine kolaylıkla başvurabilme imkanı sunuyor.

Banka müşterileri, internet üzerinden ön onay alabilecekleri gibi Halkbank mobil uygulamasını kullanarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler. Yeni kredi kampanyası, 24 ay vadeli olarak emeklilere özel olarak sunulan 100.000 TL'lik kredi imkanı ile öne çıkıyor. Bu kredi fırsatından yararlanmak isteyen emeklilerin kredi notu veya kredi sicili endişesi yaşamalarına gerek yok; çünkü Halkbank, icralık durumu olmayan her emekliye düşük kredi notuna rağmen bu avantajdan faydalanma şansı tanıyor.

Halkbank'ın belirlediği limitler dahilinde sunulan krediler, emeklilere özel ek ödeme seçenekleri ile de dikkat çekiyor. Emekli maaş hesaplarına göre belirlenen nakit ihtiyaçları için ek kredi imkanı sağlanarak, maaşlarını Halkbank üzerinden taşıyanlara 5000 TL'ye kadar ek kredi desteği sunuluyor. Bu avantajlı kredi fırsatları, başvuruların aynı gün içinde sonuçlanmasıyla hızlı ve etkili bir destek sağlıyor.

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