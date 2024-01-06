Emekli maaşını getiren parayı kaptı! Halkbank'tan yeni kampanya gündem oldu! Diğer bankalardan fazla ödeyecek

Emekli maaşını getiren parayı kaptı! Halkbank'tan yeni kampanya gündem oldu! Diğer bankalardan fazla ödeyecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-01-2024 10:40

Halkbank, emeklileri sevindirecek bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. Emekli maaşını Halkbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca buradan maaş alan emeklilere yönelik düzenlenen bu kampanya, 4A, 4B ve 4C emeklilerine çifte avantaj sunuyor. 25.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi imkanının yanı sıra, maaş taahhüdü veren emeklilere 3000 TL ile 5.000 TL arasında değişen promosyon desteği de sunuluyor. Bu kampanya, emeklilere maddi destek sağlamanın ötesinde, Halkbank ile uzun vadeli bir finansal işbirliğine kapı aralıyor.

Halkbank'ın yeni kampanyası kapsamında, 4A, 4B ve 4C emeklisi vatandaşlar 3 yıl boyunca maaşlarını Halkbank'a taşıdıkları takdirde, 25.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi fırsatından yararlanabilecekler. Düşük faizli emekli kredisi kullanmak isteyen emekliler, Halkbank şubelerinden veya dijital bankacılık hizmetleri aracılığıyla kolayca başvuru yapabilecekler. Bu kampanya sadece emeklilere özel olarak tasarlandığı için, emeklilerin finansal ihtiyaçlarına özel çözümler sunmayı hedefliyor.

Yeni kampanya, 25.000 TL ile 50.000 TL arasındaki ihtiyaç kredisini kapsamaktadır. Başvurular bu limitler arasında onaylanırken, 36 ay vadeli ve 3 ay ödeme erteleme avantajı da sağlanıyor. Bu sayede emekliler, ödemelerini daha esnek bir şekilde planlama imkanına sahip olacaklar.

Halkbank'ın emeklilere özel kampanyası sadece düşük faizli kredi imkanıyla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda, emekli maaşını Halkbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca buradan maaş alan emeklilere 3000 TL ile 5.000 TL arasında değişen promosyon desteği de sunuluyor. Bu destek, emeklilere ek bir maddi katkı sağlayarak, Halkbank'la olan maaş anlaşmasını daha çekici kılıyor.

Benzer Haberler
15 bin TL ödeme! Faizsiz banka kredisi başladı: Emekli maaşınız varsa hemen alın! 15 bin TL ödeme! Faizsiz banka kredisi başladı: Emekli maaşınız varsa hemen alın!
SSK ve bağkur emeklisine müjde: Kök zam geliyor SSK ve bağkur emeklisine müjde: Kök zam geliyor
Ziraat bankası duyurdu: 15 bin 500 TL ödeme verilecek Ziraat bankası duyurdu: 15 bin 500 TL ödeme verilecek
Araç Sigortası Yaptırmayanlar Şimdi Yandı: Zamlı Fiyatları Ödemek Zorundasınız Araç Sigortası Yaptırmayanlar Şimdi Yandı: Zamlı Fiyatları Ödemek Zorundasınız
Kaçırılmayacak Fırsat: Sahibinden Acil Chevrolet Aveo 1.4 LT 2011 Model 100.000 TL'ye Satılacak! Kaçırılmayacak Fırsat: Sahibinden Acil Chevrolet Aveo 1.4 LT 2011 Model 100.000 TL'ye Satılacak!
Et ve Ayçiçek Yağına Ortak İndirim! Marketteki Kuyruğun Nedeni Belli Oldu... Et ve Ayçiçek Yağına Ortak İndirim! Marketteki Kuyruğun Nedeni Belli Oldu...
ÇOK OKUNANLAR
Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e:
  • 31-12-2023 09:07

Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e: "Sen bir armağandın"

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!
  • 01-01-2024 11:40

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?
  • 30-12-2023 10:45

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'
  • 03-01-2024 17:43

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'

Cezaevini Psikolojisi Kaldırmadı: Dilan Polat Yargılanmasına Ev Hapsinde Devam Edilecek mi?
  • 01-01-2024 10:12

Cezaevini Psikolojisi Kaldırmadı: Dilan Polat Yargılanmasına Ev Hapsinde Devam Edilecek mi?