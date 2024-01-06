Emekli maaşını getiren parayı kaptı! Halkbank'tan yeni kampanya gündem oldu! Diğer bankalardan fazla ödeyecek

Halkbank, emeklileri sevindirecek bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. Emekli maaşını Halkbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca buradan maaş alan emeklilere yönelik düzenlenen bu kampanya, 4A, 4B ve 4C emeklilerine çifte avantaj sunuyor. 25.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi imkanının yanı sıra, maaş taahhüdü veren emeklilere 3000 TL ile 5.000 TL arasında değişen promosyon desteği de sunuluyor. Bu kampanya, emeklilere maddi destek sağlamanın ötesinde, Halkbank ile uzun vadeli bir finansal işbirliğine kapı aralıyor.

Halkbank'ın yeni kampanyası kapsamında, 4A, 4B ve 4C emeklisi vatandaşlar 3 yıl boyunca maaşlarını Halkbank'a taşıdıkları takdirde, 25.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi fırsatından yararlanabilecekler. Düşük faizli emekli kredisi kullanmak isteyen emekliler, Halkbank şubelerinden veya dijital bankacılık hizmetleri aracılığıyla kolayca başvuru yapabilecekler. Bu kampanya sadece emeklilere özel olarak tasarlandığı için, emeklilerin finansal ihtiyaçlarına özel çözümler sunmayı hedefliyor.

Yeni kampanya, 25.000 TL ile 50.000 TL arasındaki ihtiyaç kredisini kapsamaktadır. Başvurular bu limitler arasında onaylanırken, 36 ay vadeli ve 3 ay ödeme erteleme avantajı da sağlanıyor. Bu sayede emekliler, ödemelerini daha esnek bir şekilde planlama imkanına sahip olacaklar.

Halkbank'ın emeklilere özel kampanyası sadece düşük faizli kredi imkanıyla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda, emekli maaşını Halkbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca buradan maaş alan emeklilere 3000 TL ile 5.000 TL arasında değişen promosyon desteği de sunuluyor. Bu destek, emeklilere ek bir maddi katkı sağlayarak, Halkbank'la olan maaş anlaşmasını daha çekici kılıyor.