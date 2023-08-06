Emekli maaşını ATM'den alanlara müjde geldi! 7.500 TL alanın yeni maaşı 14.350 TL oldu

Temmuz ayında yaşanan emekli zammı konusu emeklileri düşündürdü. Yüzde 25'lik zamın ve kademeli artışın maaşlara tam anlamıyla yansımaması, emeklileri ek ödeme fırsatlarına yönlendirdi. Emekli maaşını aldıktan kısa bir süre sonra, ek olarak 8000 TL ödeme alabilirsiniz.

Emeklilere yönelik kapsamlı destek ödemeleri devam ediyor. Emekliler, sunulan ek ödemeleri en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Bu bağlamda, en detaylı ve açık ödemeler olan promosyon ödemeleri öne çıkıyor. Özellikle zam sonrasında maaş aralığı artan emekliler, ek promosyon ödemeleri için farklı bankaların ödemelerini araştırıyorlar. Promosyonlar, emeklinin maaş aralığına göre belirleniyor. Yüzde 25'lik zam sonrasında, bazı emeklilerin maaş promosyon aralıkları da güncellenmiştir. Bu durumu fırsat bilen bankalar, emekli promosyon ödemelerini güncelledi. Emekli maaşı alan vatandaşlar, ek ödeme olanaklarından hemen faydalanabilirler.

2017 yılında başlayan bu ödemeler, emeklilere geri ödemesiz şekilde net bir gelir sağlama imkanı sunuyor. Emekliler, promosyon ödemelerini alacakları bankayı kendileri seçebiliyorlar. Bu süreçte, refah payını en yüksek şekilde sunan bankalar tercih ediliyor. 3 yıl boyunca emekli maaşı alma taahhüdü karşılığında, ek ödemelerden faydalanma imkanı sunuluyor. ING Bank, emekli promosyonunda emeklilere 10,000 TL'ye kadar ek ödeme imkanı sunuyor ve bu ödeme karşılıksız olarak veriliyor.

Özellikle maaş aralığı değişen emeklileri yakından ilgilendiren promosyon tutarları şu şekildedir:

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar olan maaşlar için 5.100 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası maaşlar için 5.950 TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası maaşlar için 7.650 TL,

10.000 TL ve üzeri maaşlar için 8.500 TL.

Promosyonlara ek olarak, 1500 TL'lik bir kampanya da devam ediyor. Otomatik ödeme talimatı veren her müşteri, toplamda 1500 TL'ye kadar kazanç elde edebilir. ING Bank, emeklilere bu kampanya ile ek destek sunuyor.