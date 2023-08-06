Advert

Emekli maaşını ATM'den alanlara müjde geldi! 7.500 TL alanın yeni maaşı 14.350 TL oldu

Ocak ayının ardından emekliler bir dizi sevindirici gelişme ile karşılaştı. 7500 TL'ye çıkarılan en düşük emekli maaşı, ikramiye zamları, EYT onayı gibi pek çok olumlu haber emeklilerin yüzünü güldürdü.

Emekli maaşını ATM'den alanlara müjde geldi! 7.500 TL alanın yeni maaşı 14.350 TL oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Temmuz ayında yaşanan emekli zammı konusu emeklileri düşündürdü. Yüzde 25'lik zamın ve kademeli artışın maaşlara tam anlamıyla yansımaması, emeklileri ek ödeme fırsatlarına yönlendirdi. Emekli maaşını aldıktan kısa bir süre sonra, ek olarak 8000 TL ödeme alabilirsiniz.

Emeklilere yönelik kapsamlı destek ödemeleri devam ediyor. Emekliler, sunulan ek ödemeleri en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Bu bağlamda, en detaylı ve açık ödemeler olan promosyon ödemeleri öne çıkıyor. Özellikle zam sonrasında maaş aralığı artan emekliler, ek promosyon ödemeleri için farklı bankaların ödemelerini araştırıyorlar. Promosyonlar, emeklinin maaş aralığına göre belirleniyor. Yüzde 25'lik zam sonrasında, bazı emeklilerin maaş promosyon aralıkları da güncellenmiştir. Bu durumu fırsat bilen bankalar, emekli promosyon ödemelerini güncelledi. Emekli maaşı alan vatandaşlar, ek ödeme olanaklarından hemen faydalanabilirler.

2017 yılında başlayan bu ödemeler, emeklilere geri ödemesiz şekilde net bir gelir sağlama imkanı sunuyor. Emekliler, promosyon ödemelerini alacakları bankayı kendileri seçebiliyorlar. Bu süreçte, refah payını en yüksek şekilde sunan bankalar tercih ediliyor. 3 yıl boyunca emekli maaşı alma taahhüdü karşılığında, ek ödemelerden faydalanma imkanı sunuluyor. ING Bank, emekli promosyonunda emeklilere 10,000 TL'ye kadar ek ödeme imkanı sunuyor ve bu ödeme karşılıksız olarak veriliyor.

Özellikle maaş aralığı değişen emeklileri yakından ilgilendiren promosyon tutarları şu şekildedir:

  • 3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar olan maaşlar için 5.100 TL,
  • 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası maaşlar için 5.950 TL,
  • 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası maaşlar için 7.650 TL,
  • 10.000 TL ve üzeri maaşlar için 8.500 TL.

Promosyonlara ek olarak, 1500 TL'lik bir kampanya da devam ediyor. Otomatik ödeme talimatı veren her müşteri, toplamda 1500 TL'ye kadar kazanç elde edebilir. ING Bank, emeklilere bu kampanya ile ek destek sunuyor.

Benzer Haberler
10-31 Ağustos ING Bank personel alımı başvuru şartları nedir? İşte başvuru linki ve pozisyonlar 2023 10-31 Ağustos ING Bank personel alımı başvuru şartları nedir? İşte başvuru linki ve pozisyonlar 2023
ÖTV artışı okkalı geliyor! Giyim, ayakkabı ve otomotivde ek vergiler vatandaşı çileden çıkartacak! ÖTV artışı okkalı geliyor! Giyim, ayakkabı ve otomotivde ek vergiler vatandaşı çileden çıkartacak!
Felaket yaklaşıyor! Selçuk Geçer yıl sonu dolar kuru tahminini değiştirdi! Dolar mı Euro mu? Felaket yaklaşıyor! Selçuk Geçer yıl sonu dolar kuru tahminini değiştirdi! Dolar mı Euro mu?
Halkbank'ta hesabı olan kişilere yarın 09:00'da açılıyor! 5 gün içinde işlem yapan 50.000 TL alıyor Halkbank'ta hesabı olan kişilere yarın 09:00'da açılıyor! 5 gün içinde işlem yapan 50.000 TL alıyor
Benzin, dizel ve LPG fiyatlarına tarihi zam! Vatandaşlara kontak kapattırır! İşte BP, Opet, PO, Shell 11 Ağustos 2023 fiyat listesi Benzin, dizel ve LPG fiyatlarına tarihi zam! Vatandaşlara kontak kapattırır! İşte BP, Opet, PO, Shell 11 Ağustos 2023 fiyat listesi
PİYASALAR ŞAHA KALKTI! Dolar, Euro ve Altın hepsi roket gibi çıktı! PİYASALAR ŞAHA KALKTI! Dolar, Euro ve Altın hepsi roket gibi çıktı!
ÇOK OKUNANLAR
Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir
  • 06-08-2023 08:26

Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir

Banka vatandaşı mest etti! Migros'tan alışveriş yapanlara 2.000 TL hediye jesti geldi
  • 09-08-2023 08:23

Banka vatandaşı mest etti! Migros'tan alışveriş yapanlara 2.000 TL hediye jesti geldi

SGK'dan bayram ettiren açıklama! 240.000 TL faizsiz konut kredisi verilmeye başlandı!
  • 08-08-2023 09:56

SGK'dan bayram ettiren açıklama! 240.000 TL faizsiz konut kredisi verilmeye başlandı!

Yapı Kredi Bankası hesabı olan kişilere 2 gün içerisinde 100.000 TL ödeme yapılacak, koşullar belirlendi!
  • 09-08-2023 21:17

Yapı Kredi Bankası hesabı olan kişilere 2 gün içerisinde 100.000 TL ödeme yapılacak, koşullar belirlendi!

Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!
  • 07-08-2023 10:56

Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!