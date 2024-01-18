Emekli maaşı olanlara net olarak 10 bin TL daha ödeme olacak! Son dakika o bankadan yeni açıklama geldi!

Bankacılık sektörünün öncü isimlerinden Akbank, emekli müşterilerini sevindirecek muazzam bir kampanya ile karşınızda! Ocak ayının sonuna kadar devam edecek bu özel fırsat, emeklilerin finansal sıkıntılarını hafifletmeyi ve yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Akbank, her emekli müşterisine geri ödemesiz olarak tam 10.000 TL'ye kadar destek sunarak adeta bir nefes aldırıyor.

Emekli Dostu Koşullarla Anında Başvuru:

Akbank'ın bu eşsiz teklifi, emekli maaşı miktarına göre özel olarak hesaplanıyor ve belirli koşulları karşılayan tüm emeklilere hızlıca sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler, emekli maaşlarını başka bir bankadan Akbank'a taşıyarak ya da emeklilik sözleşmelerinde Akbank'ı tercih ederek avantajlı tekliflerden faydalanabiliyor. Akbank ile 3 yıl süresince emekli maaşı alan herkes, ilk maaş ödemesinin ardından sadece 3 iş günü içinde geri ödemesiz 10.000 TL'lik promosyon desteğine kavuşuyor.

Ekstra Kazanç Fırsatları:

Akbank'ın 2024 Ocak ayı emekli promosyon kampanyası sadece burada bitmiyor! Kredi kartı başvurusu yapan emeklilere ek olarak 3.000 TL'lik bir ödül daha sunuluyor. Bu da demek oluyor ki, emekliler toplamda 10.000 TL'ye kadar ödül kazanma şansını yakalıyorlar.

Promosyon Ödeme Miktarları:

Akbank, emekli aylığına göre özel olarak belirlenen promosyon ödeme miktarları ile emeklilere adeta bir "altın anahtar" sunuyor: