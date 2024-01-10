Emekli maaşı düşük olanlar dikkat! 11000 TL'ye kadar yeni maaşlar yatacak!

Yaklaşık 7-8 milyon emeklinin en düşük maaşı şu an 7.500 TL civarında bulunuyor. Ancak, ocak ayında yapılacak zam ile birlikte en düşük emekli maaşı 11.000 TL'ye kadar çıkabilir. Bu durum, emeklilerin finansal durumunu olumlu yönde etkilerken, beraberinde maaş promosyonlarına da yeni bir perspektif getiriyor.

Emeklilerin bankalardan aldıkları maaş promosyonları, genellikle SGK ile yapılan protokoller doğrultusunda belirleniyor. Ancak, emekli maaşlarının artmasıyla birlikte promosyon hesaplamalarında da değişiklik kaçınılmaz hale geliyor. Şu anda 7.500 TL'ye kadar maaş alanlar ile 3.500 TL ile 7.500 TL arasında maaş alanlar, yeni düzenleme sonrasında promosyon hesaplamalarında yer almayacaklar. Bunun yerine, 11.000 TL ve üzeri maaş alan tüm emekliler, ortak bir maaş aralığı üzerinden promosyon alma imkanına sahip olacaklar.

Emekli maaşlarının artışıyla birlikte, bankalardan alınan maaş promosyonları da revize edilecek. Örneğin, şu an 7.500 TL maaş alan bir emekli, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi bankalardan 4.500 TL maaş promosyonu alabiliyor. Ancak, maaşlar 11.000 TL'ye çıkınca, emekliler yeni bir promosyon sözleşmesi yaparak bu bankalardan ekstra 500 TL promosyon alma hakkına sahip olacaklar. Bu, emekliler için maddi anlamda olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.