Emekli maaşı alanlara müjdeler geldi: Ek ödeme verilecek!

Emekli maaşı alanlara müjdeler geldi: Ek ödeme verilecek!

Emekli maaşı alanlara müjdeler geldi: Ek ödeme verilecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-12-2023 10:14

Akbank, emekli maaş promosyonu kampanyası kapsamında farklı gelir gruplarına yönelik çeşitli avantajlar sunuyor. 3.500 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 6.000 TL promosyon verilirken, 3.500 TL ile 7.500 TL arasındaki maaşlara 7.000 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlara 9.000 TL, ve 10.000 TL ve üzerindeki maaşlara ise 10.000 TL promosyon sağlanıyor.

Akbank, emekli müşterilere ek promosyon kazanma fırsatı da sunuyor. Otomatik fatura ödeme talimatı veren her emekliye talimat başı 400 TL ek promosyon veriliyor. Bu sayede emekliler, en fazla 2.000 TL'ye kadar ek promosyon elde edebiliyorlar. Emekli müşteriler, 5 adet otomatik fatura ödeme talimatı vererek bu avantajdan tam olarak yararlanabiliyorlar.

Akbank'ın bir diğer yenilikçi hizmeti ise faizsiz para imkanı. Emekli müşterilere tanımlanan 5.000 TL limit, maaşlar bankaya yatmadan 2 gün önce kullanılabiliyor. Maaş ödemesi gerçekleştikten sonra ise çekilen miktar geri ödeniyor. Bu süreçte herhangi bir faiz veya masraf talep edilmiyor, emeklilere finansal esneklik sunuluyor.

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