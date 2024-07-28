Emekli Maaşı Alanlara Büyük Promosyon: ING Bank’tan 18.000 TL’ye Kadar Ekstra Ödeme!

Emekli maaşı ile geçimini sürdüren vatandaşlar için ING Bank’tan müjdeli bir haber geldi. Eğer emekli maaşınızı ING Bank’a taşırsanız, 18.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi alabilirsiniz. Bu özel kampanya, 1 Temmuz 2024 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak ve bu süreçte yapılan başvurular, emeklilerin hesaplarına büyük bir katkı sağlayacak. ING Bank’ın sunduğu bu avantajlı teklif, hem düşük hem de yüksek maaşlı emekliler için çeşitli fırsatlar sunuyor. İşte kampanyanın detayları ve nasıl faydalanabileceğiniz hakkında bilmeniz gerekenler.

Promosyon Ödemeleri ve Maaş Aralıkları

ING Bank’ın emeklilere yönelik sunduğu promosyon ödemeleri, maaş tutarına göre değişiklik göstermektedir. Bu kampanya ile emekliler, maaşlarının miktarına göre aşağıdaki tutarlarda promosyon ödemesi alabilecekler:

10.000 TL’ye kadar olan maaşlar için 6.250 TL,

10.000 TL – 15.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL arası maaşlar için 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL.

Bu ödemeler, maaşın banka hesaplarına yatırılmasıyla gerçekleştirilecek ve emeklilerin ekonomik durumlarına önemli bir destek sağlayacak.

Ekstra Avantajlar ve Otomatik Fatura Talimatı

Kampanyanın sunduğu bir diğer avantaj ise, vadesiz hesaplarına bağlı bir Destek Hesap ürününe sahip olan emekliler için geçerlidir. ING Bank, bu hesap sahiplerine, 3 adet ve üzerinde Otomatik Fatura Talimatı verdiklerinde her bir talimat için 600 TL olmak üzere toplamda 3.000 TL ek nakit promosyon ödemesi yapmaktadır. Ancak, 5 adetten fazla Otomatik Fatura Talimatı verilmesi durumunda ek bir tutar ödenmeyecektir. Bu durum, emeklilere hem banka hesaplarını aktif kullanma hem de ek finansal destek sağlama fırsatı sunuyor.

Kampanya Şartları ve Taahhüt Süresi

Kampanya, belirli şartlar ve tarihler dahilinde geçerlidir. Promosyon ödemesi, 1 Temmuz 2024 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan başvurular için geçerli olacaktır. Bu tarihler dışında yapılan başvurular, kampanya kapsamına dahil edilmeyecektir. Ayrıca, promosyon ödemesi yapılan emekliler, 3 yıl süreyle ING Bank’ta maaşlarını tutma taahhüdünde bulunmalıdır. Bu sürenin başlangıcı, promosyonun emeklinin hesabına yatırıldığı tarih olarak kabul edilecektir.

Maaşların topluca alınması durumunda, promosyon ödemesi de toplam maaş tutarına göre yapılacaktır. Yani, birden fazla emekli maaşı alınması durumunda, toplam maaş tutarı dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesi gerçekleştirilecektir. Kampanya süresi içinde gelir veya maaş artışı yaşanırsa, ek bir promosyon ödemesi yapılmayacaktır. Bu nedenle, taahhüt süresi boyunca maaş artışlarıyla ilgili değişikliklerin promosyon tutarına etkisi olmayacaktır.

Başvuru Yöntemleri ve İşlem Süreci

Başvuru yapmak isteyen emekliler, çeşitli yöntemlerle ING Bank’a ulaşabilirler. Başvurular şu yöntemlerle yapılabilir:

Cebimdeki Danışman: ING Bank’ın mobil uygulaması üzerinden kolayca başvuru yapılabilir. Bu yöntem, başvuru sürecini hızlı ve pratik hale getirir.

ING Bank’ın mobil uygulaması üzerinden kolayca başvuru yapılabilir. Bu yöntem, başvuru sürecini hızlı ve pratik hale getirir. ING Telefon Bankacılığı: Müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek, başvuru işlemleri hakkında bilgi alınabilir ve süreç başlatılabilir.

Müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek, başvuru işlemleri hakkında bilgi alınabilir ve süreç başlatılabilir. ING Şubeleri: En yakın ING Bank şubesine giderek, yüz yüze başvuru yapabilir ve kampanya hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ödenecek promosyon tutarı, taahhüt süresinin kalanı dikkate alınarak geri alınabilir, eğer taahhüt şartlarına uyulmazsa. Bu durum, bankanın promosyon ödemesinin koşullarını sağlamayan müşterilere karşı bir güvence sağlamaktadır.