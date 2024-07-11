EMEKLİ MAAŞI alanlar önemli haber: Maaşınıza ek 6 bin TL ödeme yapılacak!

EMEKLİ MAAŞI alanlar önemli haber: Maaşınıza ek 6 bin TL ödeme yapılacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2024 16:24

Türkiye'de emeklileri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Ziraat Bankası, emekli maaşı alanlara özel olarak ekonomik destek sağlamak amacıyla 6.000 TL nakit avans imkanı sunuyor. Bu uygulama ile emekliler, beklenmedik harcamalar için hızlıca kredi sağlayabilecekler.

Banka yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, emekli maaşı alan müşterilere özel bu avantajlı teklifin, maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyan ya da Ziraat Bankası'nda emekli maaşı alan herkes için geçerli olduğunu belirttiler. Avantajlı nakit avans imkanıyla birlikte, emeklilerin ihtiyaçları doğrultusunda esnek ödeme planları da sunulacak.

Ziraat Bankası'nın bu adımıyla, emekli maaşı alan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflediği gözlemleniyor. Emekliler, bu hizmetten faydalanmak için banka şubelerine başvurarak veya dijital kanallar üzerinden kolayca başvuru yapabilecekler.

Uygulama ile ilgili olarak konuşan bir emekli vatandaş, "Beklenmedik sağlık harcamalarımız için böyle bir destek çok önemli. Ziraat Bankası'na teşekkür ederim, gerçekten hayat kurtarıyorlar." şeklinde memnuniyetini dile getirdi.

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