EMEKLİ MAAŞ ZAMMI için kötü haber!

Ünlü gazeteci Cem Küçük, Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak maaş zamları hakkında net rakamlar paylaşarak büyük bir tartışma başlattı. Cem Küçük, Türkiye Gazetesi’nin YouTube kanalında canlı yayında yaptığı açıklamalarda, Temmuz ayında gerçekleşecek maaş zamlarının detaylarını vererek gündemi sarstı. Küçük, memurların en düşük maaşının 42 ila 43 bin TL arasında olacağını belirtirken, emeklilerin en düşük maaşının hala 10 bin TL olarak kalacağını vurgulayarak, bu durumu ciddi bir adaletsizlik ve uçurum olarak nitelendirdi.

Memurlara 42 Bin TL, Emeklilere 10 Bin TL: Adaletsiz Zam Tablosu!

Cem Küçük, Temmuz ayında memurlara yapılacak zamların detaylarını paylaştı. Memurların en düşük maaşının 42 ila 43 bin TL arasında olacağını duyuran Küçük, bu rakamın memurlar için büyük bir rahatlama sağlayacağını ifade etti. Ancak, emeklilerin en düşük maaşının hala 10 bin TL seviyesinde kalması, büyük bir adaletsizlik ve uçurum olarak nitelendirildi.

Emeklilere Hayal Kırıklığı: 10 Bin TL ile Geçinmek Mümkün Mü?

Cem Küçük, emeklilerin düşük maaşlarla yaşam mücadelesi verdiğini ve uzun bir süredir ihmal edildiğini belirtti. “Emekliler, 10 bin TL ile nasıl geçinecek?” diye soran Küçük, bu durumun acilen düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Temmuz ayında memurların maaşlarına yapılacak büyük zamların yanında, emeklilerin maaşlarının yerinde sayması, emekliler için büyük bir hayal kırıklığı yarattı.