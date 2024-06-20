EMEKLİ KREDİSİ Açıklandı: Yapı Kredi Bankası SMS ile Başvuru Yapan Tüm Emeklilere 100.000 TL Verecek! 

EMEKLİ KREDİSİ Açıklandı: Yapı Kredi Bankası SMS ile Başvuru Yapan Tüm Emeklilere 100.000 TL Verecek! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2024 13:55

Emekli kredisi almak isteyenler için yeni bir fırsat kapıda. Nakit kredi almak isteyen tüm emekliler için yeni bir destek paketi başladı. Başvuru yapacak olan emekliler SMS ile Yapı kredi bankası üzerinden bu destek kredilerinden faydalanacaklardır. Nakit kredi almak için emekli kredisi kullanacak olan tüm bireysel müşteriler, başvuru şartlarına uygun olarak hemen 100.000 TL kredi alabileceklerdir.

100.000 TL EMEKLİ KREDİSİ: YAPI KREDİ BANKASI ÖDEYECEK

100.000 TL KREDİ için başvuru yapacak olan kişilere Yapı Kredi Bankası destek olacak. SMS atarak hemen ne kadar onay aldığınızı göreceksiniz.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Bireysel TC kimlik Emekli maaşınızı ve Doğum Tarihinizi yazarak bu mesajı 4411 numarasına mesaj atmanız durumunda, Yapı kredi bankası tarafından verilecek 24 ay vadeli 100.000 TL emekli kredisi başvurusu yapmış olacaksınız. SMS ile kredi başvurusu yapmak istemeyenler ise en yakın Yapı kredi bankası şubesi üzerinden gelir belgesiz 100 bin TL kredi alabileceklerdir. Kredi notunuz düşük ise SMS ile başvuru yapmayınız ve banka şubelerine giderek maaş taşımalı emekli kredisi isteyiniz.

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