EMEKLİ BEKLİYOR! 20 Haziran'dan Sonra ZAMLI Maaşlar Yatacak! Müjdeler Geldi!

Emeklilerin gözü, Temmuz ayında yapılacak maaş zammında. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, seyyanen zam ve refah payı hakkında çarpıcı iddialar ortaya koydu. Bu iddialar, milyonlarca emeklinin gündemini oluştururken, maaş artışlarına dair yeni tartışmalara da kapı aralıyor. Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranları, Bağ-Kur, memur ve SSK emeklileri için büyük önem taşırken, kritik tarih olarak belirlenen 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisi, zam oranlarını netleştirecek.

Kritik Tarih: 3 Temmuz

3 Temmuz, emekli maaşlarının belirlenmesinde hayati bir rol oynuyor. Bu tarihte, Haziran ayı enflasyon verileri açıklanacak ve bu veriler, son altı aylık enflasyon farkını ortaya koyacak. Bu enflasyon farkı, emekli maaşlarının kök zam oranını belirleyecek ve en düşük emekli maaşının hesaplanmasında kullanılacak. Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 22,72 oranında bir zam kesinleşmiş durumda. Memur emeklileri ise yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 17,4 oranında bir zam alacaklar.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu süreçte seyyanen zam ve refah payı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, Ocak ayında yapılan maaş artışlarının üç kez değiştiğini hatırlatarak, Temmuz ayında da benzer bir değişikliğin olabileceğini öngörüyor.

Emekli Maaşlarında Refah Payı Beklentisi

Erdursun'a göre, Ocak ayında yüzde 37,5 olan emekli maaşı artışı, 5 puanlık refah payı eklenince yüzde 49,25'e çıkarıldı. Hükümetin, Temmuz ayında yüzde 20-25 oranında bir zam planladığını belirten Erdursun, büyük bir baskı oluşacağını ve bu durumun emekli maaşlarında önemli bir refah payı artışı ihtimalini gündeme getirdiğini dile getiriyor.