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Elini çabuk tutan kazanır! Ayçiçek yağı fiyatları 37,45 TL'ye düştü! Kapış kapış satılıyor!

Türkiye'de temel gıda ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan ayçiçek yağı, geçtiğimiz yıl yaşadığı sürekli zamlarla vatandaşların geçim mücadelesini zorlaştırmıştı.

Elini çabuk tutan kazanır! Ayçiçek yağı fiyatları 37,45 TL'ye düştü! Kapış kapış satılıyor!
Yayın Tarihi : 2023-06-29 10:16

Ayçiçek yağı fiyatları 37,45 TL'ye düştü! Kapış kapış satılıyor! Elini çabuk tutan kazanır-  Türkiye'de temel gıda ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan ayçiçek yağı, geçtiğimiz yıl yaşadığı sürekli zamlarla vatandaşların geçim mücadelesini zorlaştırmıştı. Ancak son zamanlarda gündemdeki flaş indirimlerle birlikte ayçiçek yağı fiyatlarında rahatlama yaşanmaktadır.

Vatandaşlar, geçtiğimiz yılda en çok zam alan temel gıda ürünleri arasında yer alan yağ fiyatlarının düşmesi için umutla indirim haberlerini takip etmektedir. Ve sonunda beklenen haber geldi! Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük bir indirim kampanyası başlatıldı.

Dev indirim haberi, ayçiçek yağına gelen zamlardan sonra beklenen bir nefes aldıran bir haber olarak vatandaşları sevindirdi. Bu indirim kampanyasıyla birlikte ayçiçek yağının litre fiyatının 37 liraya kadar düştüğü açıklandı. Bu, vatandaşların ayçiçek yağına daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi anlamına geliyor.

Geçtiğimiz yıldan bu yıla kadar rekor artışlar yaşayan ayçiçek yağı fiyatlarının indirime girmesi, tüketicilerin de rahat bir nefes almasını sağladı. Örneğin, CarrefourSA tarafından sunulan bir kampanya ile Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt'nin fiyatı 53,50 TL yerine 37,45 TL'ye düşürüldü.

Bu indirimlerin sona erme tarihi olarak ise ay sonu belirlendi. Vatandaşlar, ay sonuna kadar süren bu indirim fırsatından yararlanmak için CarrefourSA mağazalarına akın etmeye başladı. İndirimden faydalanmak isteyenler için acele etmek önemlidir, çünkü stoklar sınırlı olabilir.

Ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan bu indirimler, vatandaşların bütçelerine nefes aldıracak ve mutfaktaki temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamalarına olanak sağlayacaktır. İndirimli fiyatlarla ayçiçek yağına sahip olmak isteyenler için bu kampanya büyük bir fırsattır.

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