Elinde gram altın olanlar patlayacak! Ünlü ekonomist altının dip yapacağı tarihi duyurdu!

Bu durum, yatırımcıları altın konusunda sorular sormaya teşvik ediyor. Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın ne zaman alınır? İşte bu soruların cevaplarını ve ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut'un öngörülerini bu makalede bulabilirsiniz.

Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın fiyatları son dönemde yükseliş trendine girdi. Orta Doğu'daki çatışmalar, özellikle İsrail-Filistin savaşı, küresel piyasalarda tedirginlik yarattı ve altın talebini artırdı. Gram altın, 1.755 TL'ye kadar yükselirken çeyrek altın fiyatı da 2.887 TL'ye kadar çıktı. Ancak altın fiyatlarındaki bu yükseliş trendi devam edecek mi, yoksa düşüş mü yaşanacak? İşte bu konuda uzman görüşleri ve stratejiler.

Evren Devrim Zelyut'tan Uyarı

Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, altın fiyatlarına dair önemli uyarılarda bulundu. Özellikle altın alım satımıyla ilgilenen yatırımcılar için bu uyarılar hayati önem taşıyor. Zelyut'un dikkat çeken açıklamaları şu şekildedir:

"Orta Doğu'da yaşanan gerilim, altın fiyatlarına yansıması kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşti. İnsanlar, savaş koşullarının genişlemesinden endişe duyarak 'güvenli liman' olarak gördükleri altına yöneliyorlar. Geçmişte savaş dönemlerinde kağıt para değer kaybettiği birçok örnekle kanıtlandı. Bu nedenle insanlar altına güveniyorlar. Ancak unutmamız gereken bir şey var: Orta Doğu'da yaşanan savaş büyük devletler arasında genişlemeyecektir. Bu çatışma petrol fiyatlarını etkiler ve dolayısıyla enflasyonu artırır. Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin durması, tüm ürünlere yüksek fiyatlar getirir."

Zelyut, altın fiyatlarının yükseleceğine dair bir görüş ortaya koyarken, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kararlılığına da dikkat çekiyor. Son iş gücü verilerinin güçlü olduğuna işaret ederek, bu durumun ABD Merkez Bankası'nı faiz artırma konusunda motive edeceğini söylüyor. Bu nedenle Zelyut, Orta Doğu'daki gerginliklerin nasıl sonuçlanacağının netleşmesiyle altın fiyatlarında ani bir düşüş yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Altın ve Enflasyon

Türkiye'de yüksek enflasyonla mücadele devam ediyor. Ancak altın ve dolar gibi geleneksel yatırım araçları, bu yüksek enflasyona karşı tam anlamıyla koruyucu bir kalkan olmayabilir. Zelyut'un açıklamalarına göre, bu yatırım araçları enflasyona karşı sizi yeterince koruyamayabilir.

Ekonomik Sistemin Çarpıklıkları

Türkiye'deki ekonomik sistemin bazı çarpıklıkları da ele alınmalıdır. Bankaların mevduat faizlerini artırdığı, ancak ihtiyaç ve tüketici kredilerini aynı oranda yükseltmediği bir dönem yaşanıyor. Bu durum bankaların karlılığını artırırken, tüketiciyi olumsuz etkileyebilir. Sanayiciler, enflasyon dönemlerinde ürün fiyatlarını artırarak kârlarını artırabilirler. Bu da enflasyonun vatandaşlar üzerindeki etkisini artırır.

Yatırım Stratejileri

Altın ve diğer yatırım araçlarını değerlendirirken, uzman görüşlerini ve ekonomik durumu göz önünde bulundurmalısınız. Altın, uzun vadede bir güvenli liman olarak değerlendirilir, ancak kısa vadeli dalgalanmalara dikkat edilmelidir.

Yatırım yapmadan önce, kendi mali durumunuzu ve hedeflerinizi dikkatlice değerlendirmeniz önemlidir. Altın gibi değerli metaller, portföyünüzün bir parçası olabilir, ancak çeşitli yatırım araçlarına da yatırım yapmayı düşünmelisiniz.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.