Elektrik Faturalarında Büyük Değişim: Akıllı Sayaç Dönemi Başlıyor!

Türkiye genelinde elektrik faturalarını etkileyen önemli bir düzenleme devreye giriyor. 1 Ocak 2024'ten itibaren, tüm elektrik aboneleri akıllı sayaç sistemiyle tanışacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) taslağına göre, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) adı verilen bu yenilikçi sistem, tüm elektrik sayaçlarını kapsayacak ve geçmiş verileri de takip edecek.

MASS sistemi, elektrik tüketim verilerini doğrulayıp saklamak için iki yönlü haberleşme sağlayacak. Bu sistem, modem, merkezi yazılım, haberleşme protokolü ve kullanıcı mobil uygulaması gibi bileşenlerden oluşuyor. Herkesin eski sayaçları akıllı sayaçlarla değiştirmesi ve bu geçişin tamamlanması için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), mobil uygulamanın 1 Temmuz 2024’e kadar geliştirilmesini ve elektrik dağıtım şirketlerinin gerekli altyapıyı aynı tarihe kadar oluşturmasını sağlayacak. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ise Merkezi Haberleşme Yazılımı Teknik Şartnamesi’ni 1 Ocak 2025’te yayımlayacak. Bu yenilikler, elektrik tüketiminde şeffaflık ve verimliliği artırmayı hedefliyor.