Elçin Sangu’dan yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı: “Onunla oynamak bir lanet gibidir”

Elçin Sangu, Kıvanç Tatlıtuğ için “Onunla oynamak bir lanet gibidir” dedi. Sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Elçin Sangu’dan yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı: “Onunla oynamak bir lanet gibidir”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2025 17:32

Başarılı oyuncu Elçin Sangu, yıllar sonra yaptığı Kıvanç Tatlıtuğ itirafıyla gündeme oturdu. YouTube'da yayınlanan ‘Kamuran’la Bir Gece Show’ programına konuk olan güzel oyuncu, 2018 yılında birlikte rol aldığı Tatlıtuğ hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Kıvanç Tatlıtuğ’un yanına kimi koyarsanız koyun...”

‘Çarpışma’ dizisinde birlikte kamera karşısına geçen ikilinin uyumu o dönemde çok konuşulmuştu. Aradan geçen yılların ardından Sangu, Tatlıtuğ ile ilgili samimi bir yorumda bulundu. Oyuncu şu ifadeleri kullandı:

“Kıvanç Tatlıtuğ’un yanına kimi koyarsanız koyun, Kıvanç her zaman daha güzeldir. Onunla oynamak bir lanet gibidir.”

Bu cümle, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Hayranlar hem Sangu’nun açıklamalarını samimi buldu hem de Tatlıtuğ’un karizmasına yönelik bu itirafı eğlenceli buldu.

 

Sosyal medya bu yorumu çok sevdi

Elçin Sangu’nun esprili ve içten yorumu, özellikle dizi fanları arasında büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, Sangu’nun açıklamalarına yorum ve beğeni yağdırdı. “Lanetli gibi” benzetmesini hem tatlı hem de dürüst bulan hayranlar, eski partnerliğe dair bu içten çıkışı oldukça beğendi.

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