Elçin Sangu’dan sektöre sert eleştiri: ‘Kölelik sözleşmesi ile...’

Rekabet Kurumu’nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara yönelik başlattığı ‘kartelleşme ve piyasadaki hakimiyeti kötüye kullanma’ incelemesi sektörde geniş yankı uyandırırken, oyuncular da sosyal medyada düşüncelerini paylaşmaya devam ediyor.

Başarılı oyuncu Elçin Sangu, sektöre dair çarpıcı eleştirilerde bulunarak, genç yeteneklerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sangu, sistemin dayattığı ağır şartları ve bu şartların genç oyuncular üzerindeki etkilerini eleştirdi.

“Oyuncu olma hayaliyle yola çıkan pek çok kişi, sistemin dayattığı ağır şartlar altında ‘kölelik sözleşmesi’ olarak tanımlanabilecek anlaşmalarla kariyerlerine adım atıyor" diyen Sangu, menajerlik sistemine de tepki gösterdi.

Sangu, açıklamasında, "Menajerlerin, oyuncuların kariyerlerini profesyonel bir şekilde yönlendirmek yerine, sektörde simsarlık yaparak kısa vadeli kazançlara odaklandığı bir düzen hâkim” ifadelerini kullandı.

Elçin Sangu’nun açıklamaları, sektördeki sorunlara dair önemli bir tartışmanın fitilini ateşlerken, birçok oyuncu ve hayranından da destek mesajları aldı. Rekabet Kurumu’nun incelemesinin, sektörde uzun zamandır konuşulan bu sorunların çözümü için bir fırsat yaratıp yaratmayacağı ise merak konusu.