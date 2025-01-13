Elçin Sangu’dan sektöre sert eleştiri: ‘Kölelik sözleşmesi ile...’

Elçin Sangu menajerlik sistemini eleştirdi. Sangu, meslektaşlarının ağır şartlar altında ‘kölelik sözleşmesi’ olarak tanımlanabilecek anlaşmalarla kariyerlerine başladıklarını ifade etti.

Elçin Sangu’dan sektöre sert eleştiri: ‘Kölelik sözleşmesi ile...’
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-01-2025 11:04

Rekabet Kurumu’nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara yönelik başlattığı ‘kartelleşme ve piyasadaki hakimiyeti kötüye kullanma’ incelemesi sektörde geniş yankı uyandırırken, oyuncular da sosyal medyada düşüncelerini paylaşmaya devam ediyor.

Başarılı oyuncu Elçin Sangu, sektöre dair çarpıcı eleştirilerde bulunarak, genç yeteneklerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sangu, sistemin dayattığı ağır şartları ve bu şartların genç oyuncular üzerindeki etkilerini eleştirdi.

“Oyuncu olma hayaliyle yola çıkan pek çok kişi, sistemin dayattığı ağır şartlar altında ‘kölelik sözleşmesi’ olarak tanımlanabilecek anlaşmalarla kariyerlerine adım atıyor" diyen Sangu, menajerlik sistemine de tepki gösterdi.

Sangu, açıklamasında, "Menajerlerin, oyuncuların kariyerlerini profesyonel bir şekilde yönlendirmek yerine, sektörde simsarlık yaparak kısa vadeli kazançlara odaklandığı bir düzen hâkim” ifadelerini kullandı.

Elçin Sangu’nun açıklamaları, sektördeki sorunlara dair önemli bir tartışmanın fitilini ateşlerken, birçok oyuncu ve hayranından da destek mesajları aldı. Rekabet Kurumu’nun incelemesinin, sektörde uzun zamandır konuşulan bu sorunların çözümü için bir fırsat yaratıp yaratmayacağı ise merak konusu.

Benzer Haberler
Burak Yamantürk: Burak Yamantürk: "Çok konuşamıyorum"
Mauro Icardi ve China Suarez'den romantik paylaşımlar: Mauro Icardi ve China Suarez'den romantik paylaşımlar: "Aşk patlaması!"
Işın Karaca’dan çarpıcı sektör çıkışı: Işın Karaca’dan çarpıcı sektör çıkışı: "Seve seve bildiklerimi anlatırım!"
Mert Demir'den Serenay Sarıkaya ile ilgili açıklama: Mert Demir'den Serenay Sarıkaya ile ilgili açıklama: "Reklam değil, gerçek aşk!"
Los Angeles'ta evi yanan Kenan Doğulu: Los Angeles'ta evi yanan Kenan Doğulu: "Her şey gitti
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan Roman havası şov! Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan Roman havası şov!
ÇOK OKUNANLAR
Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var!
  • 10-01-2025 10:52

Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var!

Ortalık fena karıştı! Farah Zeynep Abdullah'tan Bergüzar Korel'i hedef alan sözler
  • 09-01-2025 10:58

Ortalık fena karıştı! Farah Zeynep Abdullah'tan Bergüzar Korel'i hedef alan sözler

Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış:
  • 10-01-2025 13:27

Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış: "Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama..."

Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkındaki iddialar ortalığı karıştırdı! Söz konusu iddialara yalanlama geldi!
  • 09-01-2025 10:47

Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkındaki iddialar ortalığı karıştırdı! Söz konusu iddialara yalanlama geldi!

Fahriye Evcen'den yeni bir dizi mi geliyor?
  • 11-01-2025 10:13

Fahriye Evcen'den yeni bir dizi mi geliyor?