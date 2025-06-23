Elçin Sangu, Eski Menajeriyle Yaşadığı Davayı İlk Kez Açıklıkla Anlattı: “Bu Bir Kölelik Sözleşmesi”

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, yıllardır süren eski menajer davasının perde arkasını ilk kez tüm ayrıntılarıyla açıkladı. Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk olan Sangu, sözleşmesindeki akılalmaz maddeyi ve bu süreçte yaşadığı zorlukları samimi bir şekilde dile getirdi. Oyuncunun açıklamaları hem hayranlarını hem de sektör temsilcilerini şaşkına çevirdi.

Kölelik Sözleşmesi İsyanı

Başarılı oyuncu Elçin Sangu, eski menajeriyle imzaladığı sözleşmeyi “kölelik sözleşmesi” olarak tanımladı. Sangu, “Sözleşmede öyle bir madde var ki, herhangi bir ödüle aday gösterilmem durumunda sözleşme kendiliğinden 1 yıl uzuyor. Ben bir yılda 18 ödüle aday gösterildim. Böyle bir şey mümkün mü? Eşler boşanıyor, hayat değişiyor. 18 yıl insanın yaşayıp yaşamayacağı belli değil” diyerek tepkisini dile getirdi.

Menajeriyle Yaşadığı Olayların Perde Arkası

Sangu, eski menajerinin kendisine iş getirmediğini ve ayrılık kararını gözyaşları içinde açıkladığını belirtti. Oyuncu, “Beni yeni menajerime götürdü, sonra bir anda 2 milyon lira istedi. Hayatımda kazandırmadığı paraları talep etti. O dönemin 2 milyonu benim için büyük bir rakamdı, böyle bir kazancım da yoktu” diyerek yaşadığı sürecin zorluklarını paylaştı.

Sangu’nun anlattıkları, sektördeki menajerlik sözleşmelerine yönelik eleştirilerin de odağı oldu.