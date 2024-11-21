Ekranlardan uzak kalan Burcu Özberk içini döktü: 'İş arıyorum'

Güneş'in Kızları dizisiyle yıldızı parlayan ve ekranların sevilen isimlerinden biri olan Burcu Özberk, bir süredir yeni bir projede yer almıyor. Yaz boyunca tatil yaparak dinlenmeye odaklanan oyuncu, şimdilerde ekranlara dönmek için uygun bir proje arayışında olduğunu açıkladı.



Son olarak diş tedavisi için Nişantaşı’nda görüntülenen Özberk, yoğun trafikten dolayı randevusuna 45 dakika geç kaldığını belirterek muhabirlerin sorularını yanıtladı. “Son dönemi senaryo okuyarak geçiriyorum” diyen oyuncu, ekranlardan uzak kalmasının nedenini şu sözlerle dile getirdi:



“İş arıyorum ama beni heyecanlandıran bir şey yok. Kural değil de içime sinen bir iş arıyorum. Oynarken keyif alacağım bir proje olsun istiyorum.”

Erken final yapan son projesinin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmayı bekleyen Özberk, hem projelerine hem de sosyal medya paylaşımlarına devam ederek hayranlarıyla bağını koparmıyor. Sevenleri, başarılı oyuncunun yeni bir projeyle ne zaman döneceğini büyük bir merakla bekliyor.