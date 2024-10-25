Ekranda yaprak dökümü: “Kara Dut” dizisi de final yapıyor!

Son günlerde peş peşe gelen final haberlerine bir yenisi daha eklendi. Atv’nin ilgi çeken dizisi Kara Dut, ekran macerasını beklenmedik bir şekilde tamamlıyor. Kanal D’nin Güzel Aşklar Diyarı ve ardından Ayazın Sonu Güneş dizilerinin final kararlarından sonra bu kez atv’den gelen açıklamayla Kara Dut dizisinin de 6. bölümde son bulacağı kesinleşti.

Pazartesi akşamı yayınlanacak final bölümü fragmanında Nihan karakterini canlandıran Naz Elmas’ın, eski eşi Tayfun’un evleneceği Zuhal’e saldırarak “Müthiş bir seçim, müthiş bir gelinlik, müthiş bir damat!” sözleriyle öfkesini gösterdiği sahneler büyük dikkat çekti. İrem Helvacıoğlu’nun canlandırdığı Zuhal ve Tayfun arasındaki ilişki dizinin final sahnesinde nasıl bir yöne evrilecek, izleyiciler şimdiden büyük bir merakla bekliyor.

Final bölümüyle ekrana veda edecek olan Kara Dut, izleyiciler arasında hem üzüntü hem de merak uyandırmaya devam ediyor.