Ekonomist Selçuk Geçer'den Konut ve Otomobil Pazarında Kritik Uyarılar! Dikkat Diyerek Uyardı!

Türkiye'de alım gücünün erimesi ve yüksek enflasyon, konut ve otomobil piyasalarını etkisi altına aldı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası konut fiyatlarının ciddi şekilde arttığı, döviz karşısında Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ve yüksek enflasyon nedeniyle otomobil fiyatlarının fırladığı gözlemlendi. Depremin etkileri hala sürerken, piyasalarda dalgalanmalar yaşanıyor.

Ekonomist Selçuk Geçer, otomobil almak isteyenler için önemli açıklamalarda bulundu. Üretim üssü olan ülkelerdeki maliyet artışlarının araç fiyatlarına yansıdığına dikkat çeken Geçer, hükümetin 6+6 kuralının etkisini sorguladı ve küresel tedarik aksamalarının fiyatları artıracağını belirtti.

Geçer, konut fiyatlarının ise TOKİ projeleri ve azalan talepten dolayı düşeceğini öngördü. "Araç fiyatları yükselecek, konut fiyatları ise düşecek" şeklinde tahminlerde bulunan Geçer, konut ve otomobil almak isteyenlerin bu durumu göz önünde bulundurmalarını tavsiye etti.