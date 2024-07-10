Ekonomi Tedbirleri ve Kredi Kartı Tartışması: Bakan Şimşek'in Açıklamaları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Son dönemde alınan ekonomi tedbirleri, toplumun farklı kesimlerini etkilemeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamaları ise, özellikle kredi kartı taksitlendirmesi konusundaki görüşleriyle dikkat çekti ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Orta Kesim ve Düşük Gelirli Gruplar Zor Durumda

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekonomi tedbirlerinin orta kesimi zor durumda bıraktığını ve asgari ücretli ile emeklilerin açlık sınırının altında bir yaşam sürmeye zorlandığını belirtti. Halk, maaşıyla kira ve fatura ödemelerini yapmakta zorlanırken, zorunlu gıda ve eşya alımı harcamalarını kredi kartına taksit yaparak karşılamaya çalışıyor. Bu durum, toplumun geniş bir kesiminde ciddi mali sıkıntılara yol açıyor.

Bakan Şimşek'in Kredi Kartı Taksitlendirmesi Konusundaki Görüşleri

Bakan Şimşek, katıldığı bir programda kredi kartı taksitlendirmesi konusundaki görüşlerini paylaşırken şunları söyledi: "Yıllarca Batı’da yaşamış bir insanım. 10 yıl İngiltere’de yaşadım. Şu kredi kartına taksit meselesini bilmiyorum. Ailelerimizin mümkün olduğunca ayaklarını yorganına göre uzatması gerek." Bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı buldu ve çeşitli yorumlarla tartışıldı.

Sosyal Medya Tepkileri

Bakan Şimşek'in açıklamaları sosyal medyada viral hale geldi. Birçok kullanıcı, Bakan'ın "bazen bir şeyler satın aldığımda bana kaç taksit yapalım diye sorulduğunda şaşırıyorum" sözlerine tepki gösterdi. Özellikle, "buzdolabın bozuldu taksitle alamıyorsun. 6 ay almadan bekle bakalım nasıl bekleyeceksin" gibi yorumlar, halkın bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi.