Ekin Türkmen’den samimi itiraflar: “Evliliği düşünemiyorum”

Etiler’de bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülenen başarılı oyuncu Ekin Türkmen, özel hayatına ve güncel olaylara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Evlilik sorusuna "Evliliği düşünemiyorum. Etrafımda mutsuz evlilikler görüyorum, çocuk fikri bana ürkütücü geliyor" diyen Türkmen, artık modern ilişkilerde çiftlerin sevgiliyken de aynı çatı altında yaşayabildiğine dikkat çekti.

Son zamanlarda adalete olan güvenin sarsıldığını belirten Türkmen, “Eskiden adalete güvenirdik ama şimdi bir suç işlendiğinde cezasını çekecek mi emin olamıyoruz. Halkın sesi olmaktan bile korkar olduk” ifadeleriyle adalet sistemine dair endişelerini dile getirdi.

Sosyal medyada dışarıya kapalı olmayı tercih ettiğini söyleyen Türkmen, “Sadece tanıdıklarımın mesajlarını okurum; isimsiz, şımarık yorumları görmek istemiyorum” dedi. Sosyal medya takipçi sayısının oyuncu seçimlerinde etkili olmasına da değinen Türkmen, “Ben ‘altın kaybolmaz’ mantığındayım. Değerli bir oyuncuysam zaten beni seçerler” diyerek, takipçi odaklı oyuncu seçimlerine karşı olduğunu belirtti.

Son olarak Hande Ataizi’nin genç partnerler hakkındaki açıklamasına dair görüşü sorulan Türkmen, “Yaş farkı ilişkilerde sorun olmamalı. Erkekler genç partner seçtiğinde yadırganmıyorsa kadınlar için de olmamalı” şeklinde konuştu.