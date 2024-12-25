Ekin Türkmen’den evlilik açıklaması: “İnancım kalmadı”

Başarılı oyuncu Ekin Türkmen, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Evlilikle ilgili görüşleri sorulan Türkmen, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ekin Türkmen’den evlilik açıklaması: “İnancım kalmadı”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-12-2024 18:03

“Evliliğe Negatif Değilim Ama…”
Evlilik konusunda olumsuz bir düşüncesi olmadığını belirten Ekin Türkmen, çevresindeki mutsuz ilişkilerin kendisini etkilediğini söyledi. Ünlü oyuncu, “Evliliğe karşı negatif bir düşüncem yok. Ama inancım kalmadı. Evli olan arkadaşlarıma bakıyorum, çoğu çok mutsuz. Özellikle erkekler… Sanki hapsedilmiş gibi, mutsuz bir şeyin içindelermiş gibi görünüyorlar,” ifadelerini kullandı.

“Herkes Yol Arkadaşını İster”
Türkmen, evliliğin insan hayatında önemli bir yeri olduğunu da vurgulayarak, “Herkes yol arkadaşını, sevgilisini hayatında ister. Ancak çevremde gördüğüm mutsuz evlilikler beni olumsuz etkiliyor,” dedi.

Ekin Türkmen’in bu açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun samimi itirafları, evlilik ve ilişkilere dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.