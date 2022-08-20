Ekin Mert Daymaz'ı takipten çıkaran Sevda Erginci: "Düşman..."
Sevda Erginci birlikte rol aldıkları dizi biter bitmez Ekin Mert Daymaz'ı takipten çıktı. Magazin gazetecilerinin konuyla ilgili sorularına ilk kez yanıt veren güzel oyuncu, "Düşman değiliz" dedi.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-08-2022 12:09
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Sevda Erginci erken final yapan ‘Seni Kalbime Sakladım’ dizisindeki partneri Ekin Mert Daymaz’ı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.
Güzel oyuncu, “Kimi hayatımda tutup kimi çıkaracağıma ben karar veririm. Ortada öyle kötü bir durum yok aslında. Onunla ilgili bir şey anlatmak istemiyorum. Düşman değiliz. Gerçek hayatta görüştüğüm bir insan olmadığı için takipten çıktım” dedi.