Ekin Koç-Irina Lankova çifti dokuz ay sonra ortaya çıktı

Ekin Koç, komedyen Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Erşan Kuneri' dizisinin galasına sevgilisi Irina Lankova ile el ele katıldı. Ünlü oyuncu, 'Üç Kuruş' dizisindeki rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'na destek olmak için galaya geldiğini belirterek, "Gülmeye çok ihtiyacımız olduğu dönemde böyle bir film olması çok mutlu etti beni" dedi.



"HER ŞEY YOLUNDA!"



Basın mensuplarının "Lunkova ile ilişkiniz nasıl gidiyor?" sorusunu yönelttiği Ekin Koç, "Gayet güzel. Her şey yolunda gördüğünüz gibi" cevabını verdi.



