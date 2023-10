Ekim Sonuna Kadar Kaçırılmayacak Kampanya! Faizsiz herkese 15000 TL

Akbank’ ın hazırlamış olduğu kampanya başlığında “hemen mobilden Akbanklı ol, kredi kartına başvur. 15.000TL’ye varan %0 Faizli Taksitli Avansını 6 ay vadeye kadar ücretsiz kullan!” bilgilerine yer verilmiştir.

Ekim Sonuna Kadar Kaçırılmayacak Kampanya!

Kampanya koşullarına baktığımız zaman “kampanyadan 01 Eylül - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilir. Yukarıda belirtilen tarihler arasında yeni Akbanklı olanların; ilk kez asıl Axess veya Wings karta başvurmaları ve 26.11.2023 tarihine kadar başvurularının onaylanması gerekmektedir. 26.11.2023 tarihine kadar başvurusu onaylanan Akbanklılar, taksitli avans limitleri doğrultusunda kampanyadan 30.11.2023 tarihine kadar faydalanabilecektir. Kurye akışı ile Akbanklı olma sürecini tamamlayacak olan katılımcılar, belge işlemlerinin tamamlanıp evrakları bankamıza ulaştıktan sonra kredi kartı başvurusunda bulunarak kampanyadan faydalanabilir” olduğunu görüyoruz.

Koşulların devamında “mobilden Akbanklı olma sürecini başlatmış ancak hata almış veya süreci şubeden tamamlamış katılımcılar da kampanyadan yararlanabilir. Mobil veya Şube’den Akbanklı olanlar Şube, Müşteri İletişim Merkezi, Akbank Mobil, Juzdan, İnternet Şube, ATM, Akbank. com, axess .com. tr, wingscard. com. tr kanalları aracılığıyla kredi kartına başvurulabilir.

Kampanya kapsamındaki katılımcıların, SMS’te belirtilen tarihe kadar yapacakları 15.000 TL’ye kadar ve 2-6 ay vadedeki Taksitli Avans işlemlerinde indirimli %0 aylık akdi faiz oranı geçerli olacaktır. Belirtilen tutar ve vade aralığı dışındaki tüm Taksitli Avans taleplerinde %4,02 (KKDF ve BSMV hariç) faiz oranı geçerli olacaktır. Kampanyadan ilk kez Axess veya Wings asıl kredi kartı başvurusu yapan Akbanklılar yararlanabilir. 01.09.2023 tarihinden önce açık Axess, Wings veya Free kartı olan müşteriler kampanyadan yararlanamaz. Kampanya koşulları çerçevesinde, resmi tatil ve hafta sonlarında Akbanklı olan katılımcılar için tanımlama süreci, takip eden ilk iş günü itibarıyla başlayacak ve artı 2 iş günü içinde sonuçlanacaktır. Bireysel kartlara ait Taksitli Avans işlemlerinde ücret alınmamaktadır. Kredi kartı başvurusu onaylanan Akbanklıların kullanılabilir taksitli avans limitleri kapsamındaki sıfır faizli Taksitli Avans kampanya tanımlamaları, kredi kartı başvuru onay tarihinden 2 iş günü sonra gerçekleşecektir” bilgileri yer almaktadır.

Koşullar “her Akbanklı kredi kartı açılışından sonra taksitli avans limitleri doğrultusunda, kampanya süresi boyunca sadece 1 kez sıfır faizli, Taksitli Avans kullanabilir. Taksitli Avans, işlem başına en az 200 TL tutarında kullanılabilir. ATM'lerimizde ise tek seferde 4.000 TL ile sınırlandırılmıştır. Kullanılabilecek Taksitli Avans tutarı; kartın kullanılabilir nakit avans limiti, tek işlem limiti ve günlük işlem limiti ile sınırlandırılmıştır. Fiziki kartlar ile Taksitli Avans kampanyasından faydalanabilmek için kredi kartının şifresinin belirlenmesi ve kullanıma açık olması gerekmektedir. Şifresini belirlememiş, kredi kartı kuryede olan ya da henüz kredi kartı kullanıma açılmamış kart sahipleri Akbank Mobil’den dijital kart başvurusu yaparak kampanyadan faydalanabilir. Kampanyaya sadece Axess ve Wings bireysel kredi kartları dahildir. Free, Ticari kredi kart, ek kart ve sanal kart başvuruları dahil değildir. Axess veya Wings Kredi Kartı sahibi olan müşterilerimiz 1 yıl kart ücreti ödemeyecektir. Ekstrenin asgari borcunun son ödeme tarihine kadar hiç ödenmemesi veya kısmi olarak ödenmesi durumunda; hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında ödenmemiş anapara üzerinden akdi faiz oranı, son ödeme tarihinden borç kapanana kadar ödenmemiş asgari tutar üzerinden gecikme aylık akdi faiz oranı ve asgari tutarı aşan anapara tutarı üzerinden ise akdi faiz oranının işletileceğini bildirmek isteriz” şeklinde devam etti.

Son olarak koşulların devamı “taksitli Avans işlemlerinde vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksitin ödemesi yapılabilir veya borçların tamamı erken ödenebilir. Bu durumda erken ödenen miktara ve gün sayısına göre faiz ve diğer maliyetlerde indirim yapılır. Erken ödeme için şubelerimiz veya Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığıyla erken/kısmi ödeme işlemine ilişkin ayrıca talimat verilmesi gerekmektedir. Taksitli Avans işleminin yapıldığı gün söz konusu işlemle ilgili erken kapama veya kısmi kapama yapılamaz. Kredi kartlarında gecikme, bloke, yasal takip olan Akbanklılar, Taksitli Avans hizmetinden faydalanamaz. Ek kart sahipleri ayrı bir müşteri numarasına sahiplerse tüm ATM’lerimizden ve şubelerimizden Taksitli Avans işlemi yapabilir. 08.10.2013 tarihinde yayınlanan Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesi ve 6 fıkrasındaki değişiklik kapsamında bir takvim yılı içerisinde 3 defa dönem borcunun asgari tutarının altında ödeme yapılmış olan kredi kartları ile dönem borcunun tamamı ödenene kadar nakit çekim işlemi gerçekleştirilemez. Bu işlemlere ilişkin bekleyen tüm taksitlerin ödemeleri tamamlanıncaya kadar hesap kesim tarihinde değişiklik yapılamadığını bildirmek isteriz” şeklindedir.