  • 10 TEMMUZ Pazar 01:53
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Ege Kökenli: Yaz sonunda evleniyoruz!

Uzun bir aranın ardından 'Duy Beni' adlı dizi ile ekranlara dönen oyuncu Ege Kökenli, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, düğün heyecanının başladığını; "Hazırlıklar tamam gibi" sözleriyle ifade etti.

Ege Kökenli: Yaz sonunda evleniyoruz!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2022 13:37

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen ve mutlu birliktelikleri devam eden Ege Kökenli ile  nişanlısı Lior Ahituv, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Sevgisiyle Susam adlı mekanda kumpir yiyen güzel oyuncu, yemek sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı.

 

 

Şimdilerde Star TV'de yayınlanan 'Duy Beni' adlı yapımla setlere dönen Ege kökenli, dizinin ilk bölüm izlemesinde arkadaşlarıyla bir araya geleceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde yapılacak düğün için şimdiden heyecanlı olduğunu ifade eden Ege Kökenli, “Dizi ve düğün sizin için zor olmayacak mı?” şeklindeki soruya yanıt verdi.

Güzel oyuncu, Ekip bu konuda bana çok özen gösterdi. Zaman yaratma anlamında. Bu ayın sonunda düğün var. Yerini söylemeyeyim. Artık son günler, yapalım de geçelim diyoruz. Tüm hazırlıklar neredeyse tamam gibi az kaldı” dedi.

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin düğün tarihi belli oldu
Doğa Rutkay'ın Çeşme'de ailece deniz keyfi