Ege Kökenli: Yaz sonunda evleniyoruz!

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen ve mutlu birliktelikleri devam eden Ege Kökenli ile nişanlısı Lior Ahituv, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Sevgisiyle Susam adlı mekanda kumpir yiyen güzel oyuncu, yemek sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Şimdilerde Star TV'de yayınlanan 'Duy Beni' adlı yapımla setlere dönen Ege kökenli, dizinin ilk bölüm izlemesinde arkadaşlarıyla bir araya geleceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde yapılacak düğün için şimdiden heyecanlı olduğunu ifade eden Ege Kökenli, “Dizi ve düğün sizin için zor olmayacak mı?” şeklindeki soruya yanıt verdi.

Güzel oyuncu, Ekip bu konuda bana çok özen gösterdi. Zaman yaratma anlamında. Bu ayın sonunda düğün var. Yerini söylemeyeyim. Artık son günler, yapalım de geçelim diyoruz. Tüm hazırlıklar neredeyse tamam gibi az kaldı” dedi.