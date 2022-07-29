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Ege Kökenli ile Lior Ahituv evlendi

Oyuncu Ege Kökenli, 7 yıldır birlikte olduğu Lior Ahituv ile evlendi. Pandemi sebebiyle ertelenen düğün dün akşam yapıldı, gecceye ünlü yağdı. İşte detaylar...

Ege Kökenli ile Lior Ahituv evlendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2022 12:27

"Yahşi Cazibe", "Çalıkuşu", "Güneşin Kızları" ve "Yasak Elma" gibi pek çok dizide rol alan Ege Kökenli, 7 yıldır aşk yaşadığı Lior Ahituv ile nikah masasına oturdu.

 

Dün akşam Swissotel The Bosphorus'ta nikah masasına oturan çifti aileleri ve dostları yalnız bırakmadı.

Hazırlıkları saatler öncesinde başlayan düğünde Ege Kökenli, nikah alanına anne ve babasının koluna girerek geldi.


Ünlü oyuncuyu bu mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı. Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Naz Çağla Irmak gibi isimler de düğüne katıldı.

Kökenli, "Mutluyuz, heyecanlıyız. Pandemiden dolayı maalesef düğün ertelenmişti. Artık 7 koca seneden karşınızda evli çift olarak karşınızdayız." dedi.

 

 

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